Maturanti optuženi za požar koji je uništio Vjesnik, prijeti im do 10 godina zatvora

Dok građani metropole iz dana u dan gledaju kako izgorjeli simbol Zagreba - neboder Vjesnika - nestaje pod jakom mehanizacijom te će uskoro biti potpuno sravnjen sa zemljom, optužno vijeće Općinskog kaznenog suda u Zagrebu je, kako doznaje Jutarnji list, s odmakom od četiri mjeseca potvrdilo optužnicu protiv dvojice 18-godišnjih maturanata!

S obzirom na to da se ne radi o tzv. pritvorskom spisu jer se tinejdžeri već neko vrijeme nalaze u kućnom pritvoru kako bi se školovali, za očekivati je da će na optuženičku klupu suda, zbog optužbi da su počinili kazneno djelo protiv opće sigurnosti i nanijeli višemilijunsku štetu, sjesti na jesen. Za to (ne)djelo zakon predviđa do 10 godina zatvora, no s obzirom na to da će se njihovim sudbinama baviti Odjel za mladež, za pretpostaviti je da će i kazne, ako budu proglašeni krivima, za njih kao mlađe punoljetnike, biti blaže.

Da je potvrđena optužnica, potvrdili su nam i Ivan Orešković te Petar Barbir, odvjetnici obojice optuženih koji se i dalje nalaze u kućnom pritvoru s nanogicama. Jedan od 18-godišnjaka je u međuvremenu uspio završiti predviđeno školovanje online s vrlodobrim uspjehom i u tijeku je pisanje mature radi čega će u njegov dom stići stručni tim i provesti ispit. Drugi, pak, optuženi sa školovanjem zapinje radi nešto drugačijih uvjeta. No njegov odvjetnik Orešković ističe kako je "škola apsolutno suradljiva po tom pitanju ali je bilo problema s dobivanjem odobrenja od strane suda radi dobivanja termina za polaganje ispita, pa malo kaska".

Prošlo je točno tri mjeseca od stravičnog požara zgrade Vjesnika

Podsjetimo, točno tri mjeseca od stravičnog požara zgrade Vjesnika koji je zaprepastio cijelu zemlju i postao vijest godine, Općinsko kazneno državno odvjetništvo je okončalo istragu i podignulo optužnicu, doznaje Jutarnji list,

Tužiteljstvo im stavlja na teret da su lani 17. studenoga oko 22 sata po dogovoru ušli u zgradu Vjesnika te se stubištem popeli na 15. kat. Zatim su, nakon obilaska kata, oko 22:50 sati krenuli s vatrenom akcijom. Prvookrivljeni je mladić, tvrde tužitelji, uzeo upaljač s kojeg je maknuo metalnu zaštitu i pojačao plamen. Zatim je upaljač prislonio uz kartonsku kutiju na hodniku u kojoj su se nalazili papiri i držao ga tako upaljenog sve dok kutija nije planula.

Nakon toga je na scenu stupio drugi 18-godišnjak, koji je papire iz kutije dodatno zapalio upaljačem i tako zapaljeni papir vratio u kutiju. Nije dugo trebalo, kako smo već ranije izvještavali, da se požar proširi, a dvojica netom punoljetnih 18-godišnjaka pobjegnu. Uzduž vertikale Vjesnikova nebodera vatra je krenula divljati i doslovno „skakati” po katovima te je u potpunosti uništena, a tužitelji pritom ističu kako je nastala materijalna šteta svakako veća od 79.633 eura.

I dok se drugookrivljeni od početka branio šutnjom, prvoosumnjičeni je negirao palež, priznavši da su bili u zgradi, ali da do 15. kata stigli nisu, kao i da, dok su bili u zgradi, nikakav plamen vidjeli nisu, već da su o buktinji saznali iz medija.

S obzirom na to da dvojica optuženih tinejdžera nisu bile jedine osobe u vrijeme požara u Vjesniku, istražitelji su obavili mnogobrojne razgovore u potrazi za dokazima, a ključni su, čini se, osim onih prikupljenih tijekom očevida na zgarištu zgrade, kao i iskaza svjedoka očevidaca, bili međusobni razgovori kroz poruke.

Pa su tako pojedinci u jednoj grupi komentirali kako prvoosumnjičeni „nije dovoljno pametan da se javi policiji”, a nastavno na to jedan izražava žaljenje što mu se uopće bio i javio na poruku: „Sve bi bilo ok samo da se nisam javio i poslao Snap. Ne bi me zvao. Pitao me di sam, a onda se javio jedan sat poslije i skurio zgradu”.

Iz međusobne komunikacije tih drugih osoba još se iščitava koga točno spominju da je izazvao požar, pa tako navode da je to bio prvoosumnjičeni, nakon čega su vatru pokušavali ugasiti. A nekima su po dolasku kući, dok je vijest o plamtećem Vjesniku obilazila zemlju, potekle i suze: „We became what we hate. Mi hejtamo ljude koji uništavaju urbex”.