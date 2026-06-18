U mračnom vojnom tunelu na hrvatskom otoku otvorena je izložba koja vraća u neka druga vremena

U jedinstvenom ambijentu bivšeg vojnog tunela „Gatula“ na otoku Biševu danas je svečano otvorena izložba fotografija „Između mora i vremena“, koja kroz objektive šest istaknutih hrvatskih fotografa donosi emotivnu priču o životu, radu i ljudima koji su desetljećima oblikovali identitet Dalmacije.

Izložbu su otvorili Ivana Vladović, direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Blaženko Boban, župan Splitsko-dalmatinske županije, Ivica Vitaljić, gradonačelnik Komiže i Hrvoje Mratinić, gradonačelnik Visa.

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Kroz radove Ante Verzottija, Božidara Vukičevića, Matka Biljka, Roberta Matića, Stanka Karamana i Toma Dubravca pred posjetiteljima se otvaraju prizori ribara, težaka, kamenih ulica, brodova, suhozida i svakodnevice uz more i zemlju. Fotografije nastale u različitim razdobljima svjedoče o ljudima i vrijednostima koje su oblikovale Dalmaciju te stvaraju snažan most između prošlosti i sadašnjosti.

Direktorica Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije Ivana Vladović istaknula je kako izložba donosi umjetnost na mjesto gdje je najmanje očekujemo, ali gdje savršeno pripada.

„Ovaj prostor i ovaj otok zaslužuju ovakve sadržaje. Fotografije nas podsjećaju na život naših predaka, na njihovu snagu, trud i vrijednosti koje smo dužni čuvati. Pozivam sve da posjete Biševo i dožive izložbu koja će tijekom cijelog ljeta biti otvorena za sve posjetitelje, potpuno besplatno“, poručila je Vladović.

Župan Blaženko Boban naglasio je kako svaka od 84 izložene fotografije nosi svoju priču te svjedoči o ljudima koji su na dalmatinskom kršu stvarali život i budućnost.

„Ova izložba pokazuje koliko su naši ljudi bili vrijedni, uporni i povezani sa svojom zemljom. Svaka fotografija krije priču vrijednu filma ili knjige. Upravo zato važno je da te priče prenosimo mlađim generacijama kako bismo sačuvali sjećanje na ljude koji su svojim radom oblikovali Dalmaciju kakvu danas poznajemo“, rekao je Boban.

Posebnu emociju posjetiteljima donijela je priča fotografa Stanka Karamana, jednog od autora izložbe, koji je podsjetio na fotografiju djevojčice iz Dicma nastalu prije više od pola stoljeća.

„Fotoreporteri bilježe život onakav kakav jest. Jedna fotografija djevojčice iz Dicma, nastala sasvim spontano prije više od 50 godina, kasnije je osvojila nagrade i obišla svijet. Nakon pola stoljeća ponovno smo se pronašli i njezina životna priča dobila je sretan nastavak. Upravo zato fotografija ima posebnu vrijednost – čuva trenutke, ali i sudbine ljudi“, kazao je Karaman.

Izložba je ujedno treća koja se održava na Biševu u sklopu projekta kojim se bivši vojni tunel „Gatula“ afirmira kao prostor kulture i novih sadržaja. Nakon izložbi „Ispod mora, ispod zemlje“ i „Iz visina u tišinu“, ovogodišnji postav donosi pogled na svakodnevni život i ljude, nadopunjujući priču o prirodnoj i kulturnoj baštini Dalmacije.

Posebnu dimenziju cijeloj priči daje upravo Biševo – otok na kojem more i vrijeme i danas određuju ritam života. U spoju kamena, mora i prostora tunela fotografije dobivaju dodatnu snagu te posjetitelje pozivaju na promišljanje o identitetu, sjećanju i nasljeđu koje Dalmacija s ponosom prenosi novim generacijama.

Izložba „Između mora i vremena“ ostaje otvorena do 15. listopada 2026. godine, a ulaz za sve posjetitelje je besplatan.