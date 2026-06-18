Severina je utakmicu Hrvatske pratila u posebnom društvu

Dok su brojni hrvatski navijači sinoć pratili susret Hrvatske i Engleske, među uzvanicima koji su utakmicu gledali u posebnom ambijentu bila je i Severina. Pjevačica je utakmicu pratila u britanskom veleposlanstvu na poziv veleposlanika Javeda Patela, a za tu je prigodu odabrala modnu kombinaciju u navijačkom duhu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Severina je nosila majicu s prepoznatljivim hrvatskim crveno-bijelim kvadratićima, koju je upotpunila crvenom suknjom, cipelama i torbicom. Time je jasno pokazala za koga navija, a njezin je stajling privukao pažnju okupljenih.

U navijanju su joj se pridružile influencerica Nina Skočak i državna tajnica Nevenka Lastrić-Đurić, najmlađa članica hrvatske Vlade.

Lastrić-Đurić posljednjih je mjeseci privukla pozornost javnosti nakon što se na zagrebačkoj Povorci ponosa pojavila u hrvatskom nogometnom dresu. Tada je svoj izbor objasnila porukom da je „Hrvatska dovoljno velika za sve svoje boje“. Ovoga puta odlučila se za nešto suzdržanije izdanje te je na druženje u veleposlanstvu stigla u košulji cvjetnog uzorka i bijelim hlačama, dok je glavna zvijezda navijačkog stylinga bila upravo Severina.