Nakon što su izlili fekalije u more na Korčuli ispričali se: "Bio je nepredviđen slučaj"

Nakon što je Dnevnik.hr. jučer objavio članak o sramotnim prizorima u uvali Tatinja na Korčuli, stigla je i reakcija, odnosno isprika nadležnih službi.

Naime, mještani su snimili vozilo NPKLM vodovoda i djelatnike koji su, kako su rekli, ostatke fekalija iz cijevi isprali u more. Sve se dogodilo u ponedjeljak, 15. lipnja, tek nekoliko metara od prvih kupača u uvali Tatinja u Lumbardi.

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Iz NPKLM Vodovoda potvrdili su da je došlo do ispuštanja otpadnih voda, istaknuvši da namjera djelatnika nije bila uzrokovati onečišćenje, već se radilo o nepredviđenom slučaju.

Naime, nakon pražnjenja septičke jame, gašenja kamion pumpe i odspajanja crijeva za pražnjenje, izlila se manja količina otpadne vode koja se zadržala u crijevu zbog, kako su objasnili, velike razlike u nadmorskoj visini između septičke jame i lokacije na kojoj se nalazila cisterna - jedine moguće pristupne točke samom objektu.

"Ovim putem se ispričavamo mještanima uvale Tatinja zbog neugodnog događaja koji se dogodio prilikom pražnjenja internog sustava odvodnje, a prema zahtjevu fizičke osobe, tj. vlasnika nekretnine koji je tražio hitnu intervenciju pražnjenja internog sustava", poručili su iz NPKLM Vodovoda.