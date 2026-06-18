U centru Zagreba pronašli smo adresu koja čuva najljepše hrvatske priče

Kad razmišljamo o zanimljivim adresama u Zagrebu, najčešće nam na pamet padaju omiljeni kafići, koncept trgovine, galerije ili mjesta na kojima ćemo usput stati tijekom pauze. No, u samom centru Zagreba nalazi se jedna adresa koja možda nije prva na koju ćete pomisliti, a zapravo skriva jako zanimljiv pogled na hrvatsku baštinu, povijest i tradiciju.

Riječ je o maloprodajnoj poslovnici Hrvatske kovnice novca , mjestu na kojem se mogu razgledati numizmatička izdanja i prigodne medalje s motivima koji donose priče o Hrvatskoj. Iako kovanice na prvu možda povezujemo isključivo s kolekcionarima, one su zapravo puno više od toga. Na njima se nalaze detalji koji nas podsjećaju na hrvatske vladare, gradove, književnike, inovatore i ostale simbole koji su dio našeg identiteta.

Ono što je posebno zanimljivo jest koliko se priče može smjestiti na tako malu površinu. Jedno izdanje može nas odvesti u vrijeme Vučedolske kulture , drugo prema likovima iz hrvatske povijesti koje možda pamtimo iz školskih udžbenika, a treće nas može podsjetiti na autohtone hrvatske pasmine poput hrvatskog hladnokrvnjaka , koje su dio naše prepoznatljivosti i nasljeđa.

Zato je posjet ovoj poslovnici zgodna ideja za sve koji vole otkrivati neobična mjesta u gradu. Ne morate biti numizmatičar da bi vam bilo zanimljivo pogledati kako izgleda kovanica posvećena nekom povijesnom motivu, zašto su pojedini detalji odabrani ili koliko preciznosti stoji iza jednog malog, ali vrijednog predmeta.

U vremenu u kojem često tražimo drukčije poklone, lijepe uspomene ili sadržaj koji ima priču, ovakva mjesta imaju poseban šarm. Nisu glasna, nisu nametljiva i ne traže puno vremena, ali mogu biti baš ono kratko zaustavljanje u gradu koje niste planirali, a zapamtit ćete ga.

Maloprodajnu poslovnicu Hrvatske kovnice novca možete posjetiti radnim danima od 8,30 do 15,30 sati, a nalazi se na adresi Jurišićeva 17 u Zagrebu.