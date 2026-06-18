Ovo i iduće ljeto ćemo se patiti, ali onda... Novi vezovi, kafić, wc, bankomat, usred splitske trajektne luke!

Već neko vrijeme traju radovi u splitskoj trajektnoj luci, i potrajat će ovu sezonu pa čak i iduću. To znači dodatne gužve, dodatna čekanja, za goste, turiste i domaće jednako: ali, kako i kod dobrih stvari uvijek postoji taj ali, tako je aktualan i kod loših, bit će puno bolje kad se malo strpimo...

Jer, radi se značajno proširenje u trajektnoj luci, i vezova i površine operativne obale. Konkretno, Gat sv. Petra dobit će novih, od mora otetih, 5300 metara kvadratnih površine, a uz postojeća tri veza od kraja 2027. godine bit će ih ukupno pet, dakle dva nova veza! I moramo reći, prilično će se osjetiti na vizuri luke ti novi kvadrati, nisu neprimjetni kao dosadašnje sitne poboljšice u vidu dodatnih operativnih 'kocki'...

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Da radovi donekle ometaju normalan ritam već se koji mjesec da primijetiti, ne toliko po gužvama u prometu, koliko po činjenici da se dosta često vide trajekti na sidru ispred Splita. Tamo čekaju svoj red za ukrcaj i partencu na liniji koju drže, umjesto na mulovima unutar trajektne luke.

No, sve je to normalno, događa se to i u drugim velikim lukama svijeta. Kroz splitsku luku prolazi godišnje preko šest milijuna putnika i oko milijun vozila godišnje, a u onim špicama u srpnju i kolovozu zna biti i preko 75 tisuća ljudi kroz jedan vikend!

Vratimo se radovima, koji su zapravo počeli još koncem 2025. dok je ugovor potpisan još ranije. Učinilo se naime našim sugrađanima da su radovi stali, da se na gradilištu ništa ne događa, no iz Lučke uprave nas uvjeravaju kako je stanje upravo suprotno.

- Trenutno stanje na gradilištu je da je ukupno izvedeno 90 posto pripremnih, zemljanih i radova uklanjanja. Izvedeno je 80 posto armirano-betonskih bušenih pilota, 50 posto AB predgotovljenih elemenata nove konstrukcije. U potpunosti je izvedena montaža konstrukcije dilatacije D u duljini od 53 metra te je u tijeku monolitizacija. U tijeku je izrada podmorskog obalnog zida na postojećem južnom dijelu gata te je u ovom trenutku izvedeno 50 posto radova. - detaljno su nas izvijestili o konkretnom stanju radova.

Kazali su i dvije stvari koje su zapravo puno zanimljivije od ovih ipak stručnih detalja. Kako je projektom rekonstrukcije i povećanja Gata sv. Petra, pored povećanja operativne površine i broja gatova, predviđeno uklanjanje 'derutnih i neuglednih objekata koji se sada tamo nalaze i bit će izgrađeni novi objekt u kojem će se nalaziti caffe bar, prodajna moduli za karte, sanitarni čvor, bankomat, modul za osoblje i spremište za prtljagu.'

Dakle imaju se čemu veseliti putnici, bit će puno ugodnije u trajektnoj luci kad se završi projekt. Što nas dovodi do druge značajne informacije koju nam kažu iz Lučke uprave. Da je vrijednost projekta 21,2 milijuna eura plus PDV (85 posto projekta financirat će se iz fondova Europske unije, ostatak će osigurati Vlada RH iz državnoga proračuna), kao i da će radovi završiti u studenom 2027. godine. Inače, izvođač radova je Texo Molior.