Instruktor optužen za smrt djevojke šokirao objavom: "Rješavanje tijela"

Objava jednog od trojice muškaraca uhićenih nakon smrti 21-godišnje Marije Eduarde Rodrigues tijekom bungee jumpinga u Limeiri, u saveznoj državi São Paulo, šokirala je javnost nakon tragedije.

Instruktor Luis Felipe Feliciano Egoroff (32), promovirao je skokove na drušvenim mrežama, a prije gotovo četiri godine objavio je video u kojem se šalio sa smrću i rizicima koje oni nose.

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U objavi se vidi kako on i drugi instruktori bacaju crnu vreću s iste konstrukcije na kojoj je mlada žena poginula, Mosta Esqueleto, kao da se radi o mrtvom tijelu. Naslov je bio: "Rješavanje tijela", a komentari su se počeli nizati nakon tragične smrti djevojke. Profil je na društvenoj mreži ubrzo ugašen.

"Proročanski. Na kraju se stvarno dogodilo. Djevojka je umrla baš kako je bilo prikazano... Postoje stvari s kojima se jednostavno ne treba šaliti", napisala je jedna korisnica.

Instruktor je često izvodio skokove s tog mosta. Dvije godine ranije s istog je mjesta skočio i s malim djetetom.

Egoroff te instruktori Vitor de Freitas Gonçalves i Maicon Fernandes Cintra uhićeni su na mjestu događaja zbog sumnje na ubojstvo s neizravnom namjerom, a optužba je ostala na snazi nakon što je istražni zatvor zamijenio privremeni pritvor, pišu lokalni mediji.

U utorak (16. lipnja) trojac je, na zahtjev odvjetnika Rafaela Gomesa dos Santosa, premješten iz pritvorskog centra u Piracicabi u pritvorski centar Guarulhos II u širem području São Paula. Odluka je donesena zbog njihove sigurnosti, prenosi Dnevnik.hr.

🇧🇷 | Uno de los sospechosos acusados de homicidio tras arrojar a una mujer desde un puente anteriormente bromeó sobre tirar un cuerpo desde el mismo puente en Brasil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, de 21 años, murió tras ser arrojada desde el puente sin cuerda. Luis Felipe… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 18, 2026