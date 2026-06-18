Lovre Kalinić nakon Engleske: "Moramo biti svjesni jedne stvari"

Bivši hrvatski reprezentativni vratar Lovre Kalinić smatra da Hrvatska unatoč porazu od Engleske (2:4) i dalje ima razloga za optimizam.

Kalinić je istaknuo kako su Vatreni odigrali dva potpuno različita poluvremena.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Naravno da nismo zadovoljni porazom, ali isto tako moramo biti svjesni protiv kakve smo reprezentacije igrali. Mislim da smo u prvom poluvremenu bili jako dobri. U drugom poluvremenu ponovno nas je taj rani pogodak presjekao i utakmica je otišla u potpuno krivom smjeru", rekao je Kalinić za Novu TV.

Unatoč porazu, uvjeren je da Hrvatska ima kvalitetu za prolazak skupine.

"Naš mentalitet uvijek je bio pobjednički. Imamo igrače koji nastupaju u velikim klubovima i siguran sam da su mentalno dovoljno jaki da se izdignemo iz ove situacije, pobijedimo sljedeće dvije utakmice i prođemo dalje."

Kalinić smatra da se iz utakmice mogu izvući i brojne pozitivne stvari, prije svega igra iz prvog dijela.

"Imali smo visok presing, kreirali puno akcija, a kod drugog pogotka bili smo vrlo atraktivni. Mislim da smo prvo poluvrijeme odigrali stvarno na visokoj razini. Bilo je lijepih trenutaka i prekrasan pogodak, što je sigurno bilo fenomenalno. S druge strane, drugo poluvrijeme ipak malo zabrinjava."

Kalinić je izdvojio i jedan od ključnih problema iz susreta – obranu kod prekida.

"Nakon tog kornera dopustili smo protivniku da prelagano zabije drugi pogodak. To su situacije koje se kroz trening mogu ispraviti i korigirati. Siguran sam da ćemo na tome poraditi i da će u idućim utakmicama to izgledati puno bolje."

Na pitanje o sustavu igre protiv Paname, bivši vratar Hajduka i hrvatske reprezentacije istaknuo je kako preferira igru s četvoricom u posljednjoj liniji.

"Iskreno, ja sam više zagovornik igre s četiri igrača u zadnjoj liniji jer mislim da taj sustav više odgovara našoj momčadi. Nije loše izgledalo ni s trojicom u prvom poluvremenu, ali kada smo se raspali u drugom dijelu, opet smo prešli na sustav s četvoricom i to je donekle izgledalo bolje."