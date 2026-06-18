Bosna i Hercegovina teško stradala protiv Švicarske

Reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu 2026, a protivnik joj je bila Švicarska koja je slavila rezultatom 4:1 u Inglewoodu, odnosno Los Angelesu. Obje su reprezentacije upisale remi u prvom kolu, no najnapetiji se dio igrao tek od 74. minute

Prvi su konkretnije zaprijetili Švicarci u 13. minuti kada je Ndoye bio ispred gola, ali nije se najbolje snašao, a to je ujedno bila i jedina konkretnija i opasnija prilika prvog poluvremena.

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Drugi je dio započeo atraktivno, u 56. je minuti Ndoye zaprijetio škaricama, no spreman je bio Vasilj koji je obranio i odbio u korner. U 59. je minuti Dedić dobio žuti karton, a dvije minute nakon i Džeko. Ni Švicarci nisu ostali pošteđeni kartona, u 65. ga je minuti dobio Elvedi. U 74. je minuti Švicarska povela: tek što je ušao u igru, mladi Manzambi natrčao je na loše izbijenu loptu Memića, Vasilj je bio nemoćan. Šest je minuta potom BiH ostala s igračem manje: Muharemović je dobio crveni karton jer je kao zadnji igrač srušio Embola na rubu kaznenog prostora, a Švicarska iz tog slobodnjaka nije konkretno zaprijetila. U 84. je minuti Švicarska udvostručila vodstvo: nakon što su izigrali obranu, Vargas je ostao nečuvan i mirno je plasirao loptu u mrežu za 2:0.

U 90. je minuti Švicarska postigla i treći pogodak: Vargas je nakon ponovnog izigravanja lopte po lijevoj strani pronašao Manzambija koji je zabio drugi pogodak večeras za 3:0. Samo tri minute kasnije, dvije nakon što je ušao, Mahmić je zabio za 3:1: stigao je do lopte nakon ubačaja iz kornera i plasirao je u mrežu.

U posljednjoj, šestoj minuti sudačke nadoknade Memić je skrivio kazneni udarac, Xhaka je bio precizan i zabio za konačnih 4:1.

ŠVICARSKA: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Xhaka, Freuler, Rieder - Embolo, Ndoye

BIH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović - Demirović, Džeko