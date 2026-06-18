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Dijelovi Splita, Brača i Dalmatinske zagore u petak ostaju bez struje: Provjerite je li i vaša ulica na popisu

Ako živite u ovim ulicama, pripremite se!

Za petak, 19. lipnja, najavljeni su planirani radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će bez opskrbe električnom energijom privremeno ostati dijelovi Splita, općine Unešić te Bola na otoku Braču.

U Splitu će bez struje od 8.30 do 12.30 sati biti potrošači u Mažuranićevom šetalištu 33, na adresama Cesta mira 18, 18A i 18B te u Velebitskoj ulici na kućnim brojevima 24, 26 i 28.

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Na području Čvrljeva i Kladnjica, u općini Unešić, prekid opskrbe električnom energijom predviđen je od 8 do 12 sati.

Stanovnici pojedinih dijelova Bola na Braču bez struje će biti od 9 do 14 sati. Prekid će zahvatiti dijelove ulica Put Dujma Babića, Uz Pjacu, Težački put i Novi put.

Iz nadležne elektrodistribucije mole građane za razumijevanje te ističu kako su radovi nužni radi održavanja i unaprjeđenja sigurnosti i pouzdanosti elektroenergetske mreže. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, planirani radovi mogu biti odgođeni.

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