Lidija Bačić: "Pomislim na djecu, a onda kažem - blažena slobodica"

Lidija Bačić ovog ljeta publici donosi dvije potpuno različite pjesme. Jednu emotivnu baladu za sve žene koje su barem jednom patile zbog muškaraca i jednu navijačku za naše Vatrene. U razgovoru s našim Hrvojem Krolom otkrila je kako ona prebolijeva ljubav, kakva je kada se zaljubi, koliko se živcira dok gleda utakmice i zašto privatni život ipak najradije čuva za sebe.

Nakon niza plesnih i zabavnih pjesama, Lidija Bačić odlučila je publici pokazati i jednu drukčiju glazbenu stranu. Nova pjesma ''Haljina'' vraća je emociji i glasu koji, kaže, u ovoj novoj fazi želi staviti u prvi plan, navodi Dnevnik.hr.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

''Baš me zanima sada, ono, kroz neko vrijeme kako će se svidjeti publici. Evo, po prvim reakcijama čini mi se super. I evo, to je jedan nekakav moj novi smjer koji ću sada furati, jel'? Odlučila sam se više posvetiti pjesmama koje dolaze sada u ovoj novoj eri, u kojoj moj glas dolazi do izražaja, pa će tako i sve buduće pjesme za novi album biti u tom nekom tonu.''

''Haljina'' je pjesma za žene koje dobro znaju kako izgleda nadati se promjeni i čekati nekoga. A Lidija priznaje, takve su se priče događale i njoj.

''Haljina je za sve cure koje pate za tim jednim frajerom. Ja mislim da svaka žena ima u svom životu barem jednog frajera kojeg je ona tila, ali on je nju zeza, pa kao, oće, neće. Ona za njim pati godinama dok ne naleti taj neki idući pa prestane biti zaljubljena u tog koji ju je zezao. Pa kako sam se nosila? Pa isto ono, malo patiš, pa onda dok se ne pojavi taj neki novi, onda ovoga izbrišeš. I onda kad se taj javlja, jednostavno ga otkantaš. Kako sam se nosila? Treba vrime da prođe ta, kao, bol. I prođe, naravno.''

A kada je bol trebalo izbaciti iz sebe, Lidija je imala i vlastitu listu pjesama za ljubavno preživljavanje jer se uz njih, priznaje, najbolje moglo plakati prije spavanja.

''Zadnjih godina nisam baš nešto patila zbog ljubavi, kao, dobro mi je, ali prije sam isto znala, kao i svaka žena. I onda znam upaliti, naravno, neke najtužnije pjesme, uspavljivati se uz najtužnije pjesme, onako, znaš, u plaču, i utoneš u san. I to ti je... Sad ću ti reći koje su to bile pisme. Ovoga, od Stinga dvije pisme. Uvijek prije spavanja i pokoja od Olivera. I to bi bilo na listi slušanja. Evo, to su moje pisme za patnju prije spavanja.''

Od balade do navijačke pjesme za naše Vatrene. Splićanka je pripremila pjesmu ''Jedna je zastava''.

''Mislim da je Hrvatska ušla tu u neku eru da smo, ono, u top klasi u nogometu. Tako sam i ja, evo, odlučila, zapravo, moj producent Fayo je rekao: 'Ajmo snimiti navijačku pjesmu.' Pisma se zove 'Jedna je zastava' i baš je onako prava, pa ja bih rekla čak i navijačka himna, ali vidjet ćemo. Mislim, neću ništa govoriti unaprijed, ali svakako mislim da je baš ono dobra, jedna prava navijačka pjesma.''

Kada igra Hrvatska ili Hajduk, emocije ne skriva. Pravila joj, kaže, ponekad treba dodatno objasniti, ali ono najvažnije u nogometu razumije bez problema.

''Kad navijam, onda, ako sam udubljena u utakmicu, onda se iživciram i veselim i sve. Više puta su mi znali objašnjavati ta pravila kao ono: 'Aha, aha, dobro', ali treba mi malo više da to skužim. Nisam baš sad netko tko zna sva pravila. Mislim da većina žena ni ne zna baš sva pravila. Ono, znamo otprilike pravila, ali nismo kao muškarci koji to prate i sve znaju. I gol je gol. Da, gol je gol, to je to. Kad je gol, to svi znamo, točno to.''

Kada govori o ljubavi, jasno je da kod nje nema puno glume. Kada se zaljubi, kaže, tada postoji samo jedna osoba. A kada emocija nestane, nestane i njezin interes.

''Pa kad se zaljubim, zaljubim se, znaš, onda samo vidim njega. Ja mislim da sam u vezi super kad sam zaljubljena, ali kad prestanem biti, onda postajem potpuno hladna i nezainteresirana.''

U privatnom dijelu života posebno mjesto imaju njezini najbliži. Nedavno je postala teta još jednoj djevojčici, a priznaje da je uz nećakinje ponekad uhvati i misao kako bi se jednog dana snašla i u ulozi majke.

''Pomislim nekad, a onda kad vidim koliko je to i obaveza, nekad si mislim: 'Blažena slobodica.' Evo, mislim da svaki roditelj sigurno ima i trenutaka kad bi najradije bio sam, ali naravno i trenutaka kad je sretan i zadovoljan sa svojom djecom. Ali naravno, da pače, jedna mala curica ili jedan mali dečkić, ali vidjet ćemo. O tom potom, ako život to donese.''

Od emotivne ''Haljine'' do navijačke pjesme ''Jedna je zastava'', Lidija Bačić ovog ljeta publici pokazuje dvije svoje strane. Jednu koja pjeva o ljubavi i prebolijevanju i drugu koja s istim žarom navija za Hrvatsku. A pred njom je sezona u kojoj će se, čini se, puno pjevati, voljeti i navijati.