Znate li zašto nogometaši na SP-u masovno nose ružičaste kopačke?

Svako Svjetsko prvenstvo ostavi za sobom neki vizualni pečat. Godine 2010. to je bila lopta Jabulani, 2022. slika Lionela Messija kako napokon podiže pobjednički trofej, a čini se da će 2026. to biti ružičaste kopačke. Od Engleske i Japana do Norveške, SAD-a i hrvatske reprezentacije, na terenu se sve češće vidi ista stvar: ružičasta boja u svim nijansama, od fluorescentne do boje fuksije. Jednom kad se to primijeti, teško je prestati gledati u kopačke, piše Index.

No, nije uvijek bilo tako. Ružičaste kopačke dugo su bile rezervirane za nogometne ekscentrike, igrače koji su željeli privući pozornost. Sjetimo se rane ere Nikeovih kopački Mercurial, kada su igrači poput Nicklasa Bendtnera, a kasnije i zvijezde poput Neymara, jarke boje nosili kao dio spektakla. Prije dvadesetak godina ružičaste kopačke slale su jasnu poruku: igrač se želi istaknuti. Danas ih nose gotovo svi.

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Uoči Svjetskog prvenstva 2026., gotovo svi veliki sportski brendovi lansirali su kolekcije za turnir koje se temelje na nekoj verziji ružičaste boje. Nike je krajem svibnja predstavio svoj "Breakout Pack", Adidas je nekoliko dana prije početka turnira izbacio "Road to Glory Pack", Puma je stigla s "Showtime Packom", a New Balance s kolekcijom "Pure Ambition Pack".

Nazivi su različiti, tehnologije također, ali boja je vrlo slična: jaka, prodorna i teško ju je ne primijetiti. Pa, zašto su svi odjednom opsjednuti ružičastim kopačkama?

Upravo to pokušali su doznati novinari GQ-a, koji su razgovarali s pet dizajnera obuće iz Nikea, Adidasa, Pume i New Balancea. Nitko nije dao jedan potpuno jasan odgovor, ali gotovo svi su se složili oko jedne važne stvari: ružičasta je jako vidljiva.

"Kada takvu boju stavite u izrazito natjecateljsko okruženje, prirodno se stvara vrlo zanimljiv kontrast", rekao je za GQ jedan dizajner iz New Balancea. "Živahna je, povećava vidljivost i lako se ističe u televizijskim prijenosima. Slično kao kad su potpuno bijele kopačke postale popularne. Neonske boje za modele visokih performansi ponovno su u modi."

To ima smisla. Nogomet se danas ne prati samo na velikim televizorima. Utakmice se gledaju i na mobitelima, tabletima, društvenim mrežama, TikToku i u kratkim videoisječcima. U takvom okruženju brendovima je važno da se njihov proizvod odmah vidi. Ako ulažu velike iznose u sponzoriranje igrača, žele da se kopačke prepoznaju već na prvi pogled.

Sličnu je tezu iznio i The Business Standard, navodeći kako "ružičasta stvara snažan kontrast sa zelenom travom i ostaje iznimno vidljiva na televiziji, pod reflektorima i na usporenim snimkama". Ukratko, ružičaste kopačke dobro izgledaju na ekranu, a to je danas važnije nego ikad.

No, vidljivost nije jedino objašnjenje. Jedan Nikeov dizajner za GQ je ponudio drukčije viđenje. "To je način da se potakne razgovor i omogući izražavanje izvan ustaljenih okvira klasične bijele ili crne boje", rekao je. "U svakom slučaju, lijepo je vidjeti svijet u kojem svi možemo nositi nešto što nas povezuje. Možda je riječ o zajedništvu. U vremenima poput ovih, povezanost nam je potrebna."

Treće objašnjenje manje je romantično, ali možda najtočnije. Veliki brendovi ne odlučuju o bojama kopački nekoliko mjeseci prije turnira. Takvi se modeli planiraju godinama unaprijed.

Tu dolaze agencije za predviđanje trendova, poput WGSN-a. Riječ je o tvrtkama koje brendovima unaprijed predviđaju koje će boje, materijali i stilovi biti popularni. Njihova izvješća koriste modni brendovi, proizvođači sportske opreme i trgovci, često puno prije nego što se proizvodi pojave u trgovinama, navodi Index.

Još 2024. godine WGSN je istaknuo "Electric Fuchsia" kao jednu od ključnih boja za proljeće/ljeto 2026. To je važno jer se kopačke za velika natjecanja ne dizajniraju u zadnji čas. Proces može početi dvije godine, pa čak i više, prije nego što model dođe na teren.

Do početka Svjetskog prvenstva dizajneri su već dugo skicirali, izrađivali uzorke, testirali materijale i usavršavali proizvode. Zato nije toliko neobično da su Nike, Adidas, Puma i New Balance završili na vrlo sličnom rješenju.

Legendarni dizajner tenisica Christian Tresser, čovjek koji stoji iza kultnih modela kao što su Nike Air Max 97 i Nike Air Zoom Spiridon, uopće nije iznenađen ružičastom invazijom. "To se događa kada marketing i analiza trendova prate i koriste iste izvore", rekao je.