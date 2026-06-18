Bulj nakon odluke Vrhovnog suda: "Moj suborac plače i pita me je li ovo Hrvatska za koju smo ginuli"

Gradonačelnik Sinja Miro Bulj oštro je reagirao na odluku proširenog vijeća Vrhovnog suda RH u slučaju Franak, ustvrdivši kako je riječ o presudi koja ide u korist banaka, a na štetu građana.

U objavi na društvenim mrežama Bulj je poručio da je odluka Vrhovnog suda potvrdila njegove dugogodišnje tvrdnje o stanju u hrvatskom pravosuđu.

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„Danas je bio dan istine. Ovakva odluka Vrhovnog suda samo je potvrdila ono što godinama govorim. Pravosuđe i institucije koje bi trebale štititi pojedinca, radnika, seljaka i cijeli hrvatski narod ne rade u interesu hrvatskog naroda, nego su na strani banaka“, napisao je Bulj.

U nastavku je ustvrdio kako iza takvih odluka stoji politički sustav koji, prema njegovim riječima, pogoduje interesima financijskih institucija.

Posebno emotivnim opisao je susret s hrvatskim braniteljem koji je, kako navodi, bio među građanima pogođenima kreditima u švicarskim francima.

„Danas me zaustavio jedan moj suborac iz Domovinskog rata kojeg su banke opljačkale kroz kredite u švicarskim francima. Nakon ove odluke Vrhovnog suda plače i pita me: ‘Je li ovo Hrvatska za koju smo ginuli?’“, napisao je sinjski gradonačelnik.

Bulj smatra da odluka predstavlja još jedan dokaz povezanosti politike, pravosuđa i financijskog sektora na štetu građana te je pozvao na otpor takvom sustavu.

„Devet članova vijeća bilo je za banke, a četvero za naše ljude koji su od tih istih banaka opljačkani“, naveo je.

Zaključio je kako građani moraju stati uz dužnike iz slučaja Franak i sve one koji se, kako tvrdi, bore protiv nepravde.

„Nemamo izbora. Moramo stati na kraj političko-bankarsko-pravosudnoj sprezi i zaštititi ljude koje sustav pokušava pregaziti“, poručio je Bulj.