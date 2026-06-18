Istraga pomorske tragedije u Splitskom vratima: Katamaranu nije radio radar, sustav za alarmiranje, gyrokompas je bio pokvaren

Na putničkom katamaranu Krilo Eclipse u trenutku strašne nesreće nisu radili radar ni sustav za alarmiranje na opasnost od sudara, dok je gyrokompas bio neispravan! A jedrilica Beneteau Oceanis 56.1 u koju je udario u krmeni dio, dolazila mu je s desne strane i to ploveći na - jedra!

To su ključni elementi koji su do sada utvrđeni istragom pomorske tragedije u kojoj su poginule četiri osobe i koja se dogodila u nedjelju u 11,30 između Brača i Šolte, blizu otočića Mrduje, u akvatoriju Splitskih vrata.

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Jučer je naime uhićen, a danas prepraćen na Županijsko državno odvjetništvo, J. B. (33), prvi oficir s katamarana tvrtke 'Kapetan Luka' iz Krila Jesenice. Sumnjiči se 'da je kršenjem propisa o sigurnosti pomorskog prometa ugrozio promet i izazvao opasnost za život i tijelo ljudi, a kaznenim djelom je prouzročena smrt više ljudi', za što može u sudskom postupku biti kažnjen s tri do 15 godina zatvora.

Sumnjiči se da se nije kretao sigurnosnom brzinom (u trenutku nesreće na komandnom mostu nije bio zapovjednik nego prvi oficir i kormilar) kojom bi mogao poduzeti djelotvornu radnju za izbjegavanje sudara i zaustavljanje plovila sa 118 putnika i sedam članova posade, 'imajući u vidu gustoću prometa i veliku koncentraciju plovila na plovnom putu u tom trenutku'. Zbog toga nije na vrijeme uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane u položaj križanja kurseva pogonom na jedra pa nije ni poduzeo radnje da do sudara ne dođe. Katamaran je u trenutku sudara plovio brzinom od najmanje 32 čvora, neslužbene su informacije, no u postupku će se koristiti brodsko-prometno-tehničko vjestačenje koje je naloženo, ali će potrajati dok se dovrši. Još nisu stigli ni toksikološki nalazi krvi i urina prvog oficira i zapovjednika katamarana te skipera jedrilice koji je preživio sraz, iako nije upravljao plovilom: češki državljanin koji je u trenutku nesreće bio za kormilom je poginuo, kao i još dvojica njegovih prijatelja i jedna prijateljica.

Osumnjičeni J.B. iznio je aktivno obranu pred tužiteljstvom, tvrdi kako je poduzeo sve kako bi izbjegao sudar, i to je detaljno opisao tijekom ispitivanja, sve svoje postupke u tom smjeru, potvrdila nam je njegova odvjetnica Zvjezdana Barić.

Županijsko državno odvjetništvo zatražilo je istražni zatvor za osumnjičenog po dva osnovna: opasnost od utjecaja na svjedoke te opasnost od ponavljanja djela. O tome će odlučiti istražni sudac tijekom večeri.

Braniteljica se protivi tim zahtjevima, smatra da postoji sigurnosna mjera zabrane upravljanja plovilom, kao i da je već prošlo tri, četiri dana od uhićenja pa ni element utjecaja na svjedoke ne bi smio 'proći'. Osumnjičeni nikad nije osuđivan, kazneno ni prekršajno, pomorac je više od deset godina i nema niti jednu mrlju u karijeri. Obrana smatra i kako će tek kombinirano vještačenje utvrditi i potvrditi riječi 33-godišnjaka.

Prema policiji i tužiteljstvu, kapetan katamarana, koji se u trenutku nesreće koja se službeno vodi kao na otvorenom moru, nalazio se u susjednoj prostoriji pa ga ne smatraju odgovornim za sudar.