Policija objavila što je prethodilo jutrošnjoj tragediji na Jadranskoj magistrali

Jutros oko 04:40 sati na državnoj cesti D8 u blizini mjesta Dubrovnik, na predjelu Vidikovac, dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva motocikla i skup vozila.

"Provedenim očevidom je utvrđeno da je do prometne nesreće došlo kada je 35-godišnji vozač motocikla dubrovačkih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Dubrovnika u pravcu Konavala, u preglednom zavoju počeo, preko pune razdjelne crte, nepropisno pretjecati skup vozila odnosno teretno i priključno vozilo karlovačkih registarskih oznaka koje se kretalo ispred njega u istom smjeru. Pretjecanje je započeo a da se nije uvjerio da tu radnju može obaviti bez opasnosti po druge sudionike u prometu uslijed čega je došlo do sudara prednjeg dijela navedenog motocikla s prednjim dijelom motocikla dubrovačkih registarskih oznaka kojim se iz suprotnog smjera u pravcu Dubrovnika kretao 38-godišnjak koji nema položenu A2 kategoriju, odnosno kategoriju potrebnu za upravljanje motociklom kojim je upravljao u vrijeme nesreće.

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Vozač koji je izazvao prometnu nesreću smrtno je stradao na mjestu događaja dok je 38-godišnji motociklist zadobio teške tjelesne ozljede, te je hospitaliziran u Općoj bolnici Dubrovnik.

Promet na ovom dijelu državne ceste D8 je za vrijeme trajanja očevida bio zatvoren za sva vozila te se odvijao alternativnim pravcima, a pušten je u promet u 7:25 sati kada je očevid završio.

Tijelo preminulog motocikliste je prevezeno na Odjel patologije Opće bolnice Dubrovnik gdje će se utvrditi točan uzrok smrti", izvijestili su iz policije.

UPUTE ZA VOZAČE MOTOCIKALA I MOPEDA

Prilagodite brzinu: Brzinu kretanja uskladite s ograničenjima, uvjetima na cesti i gustoći prometa.

Nosite opremu: Obvezno koristite homologiranu zaštitnu kacigu (pravilno pričvršćenu) te drugu zaštitnu odjeću.

Zabranjeno pretjecanje: Strogo poštujte isprekidane i pune linije te poštujte prometne znakove i prometne propise.

Uočljivost na cesti: Vozite s upaljenim svjetlima i koristite reflektirajuću odjeću kako bi vas drugi vozači lakše uočili.

Održavajte razmak: Držite dovoljan razmak iza vozila ispred sebe radi pravovremenog kočenja u izvanrednim situacijama.