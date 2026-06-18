Ivana Marković: "Nema toliko palih HDZ-ovaca, koliko ima tvrtki u koje ih Plenković smješta"

Saborska zastupnica SDP-a Ivana Marković optužila je premijera Andreja Plenkovića za nastavak političkog kadroviranja u državnim tvrtkama, tvrdeći da se na vodeće pozicije i dalje postavljaju kompromitirani HDZ-ovi kadrovi, unatoč obećanjima o reformama i preporukama OECD-a.

Na konferenciji za novinare u Saboru Marković je navela niz državnih poduzeća u kojima su posljednjih mjeseci imenovani novi članovi nadzornih odbora i upravnih vijeća. Među njima su ACI, Hrvatske šume, Odašiljači i veze, APN, Agencija za ugljikovodike, HŽ Infrastruktura, Hrvatska lutrija i Croatia Airlines.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema njezinim riječima, Vlada primjenjuje isti model imenovanja – najprije se osobe postavljaju na privremeni mandat od šest mjeseci, nakon čega ostaju na funkcijama, a ključnu riječ u odabiru ima premijer.

Marković smatra da su aktualna kadrovska preslagivanja započela prošle godine, u razdoblju kada je smijenjen veći broj članova uprava i nadzornih odbora. Taj proces povezuje s uhićenjem bivšeg glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, podsjećajući da je Plenković tada odbacivao bilo kakvu povezanost između njegovog uhićenja i kadrovskih promjena.

Premijer je, kaže, smjene opravdavao reformom upravljanja državnim poduzećima i donošenjem Zakona o pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske, koji je trebao donijeti veći stupanj profesionalizacije i transparentnosti. No, Marković tvrdi da se pokazalo kako najavljene promjene nisu ostvarene.

„Nakon svih ovih imenovanja jasno je da se radilo o još jednom PR potezu“, poručila je.

Podsjetila je i da je Vlada najavljivala jasne kriterije za izbor kandidata, među kojima su trebali biti neovisnost, stručnost i besprijekoran ugled. Upravo na tom pitanju, smatra Marković, aktualna imenovanja padaju na ispitu.

Kao primjere navela je Davida Soptu, koji je nakon odlaska iz Jadrolinije imenovan u ACI, Nediljka Dujića, koji je postao član Nadzornog odbora Hrvatskih šuma, te Zlatka Matešu, za kojeg tvrdi da ne zadovoljava kriterij ugleda zbog rezultata iz razdoblja njegova upravljanja Hrvatskim olimpijskim odborom.

Osvrnula se i na imenovanje Ante Đapića u Nadzorni odbor Hrvatske lutrije, ustvrdivši da takvi potezi služe održavanju političke većine i stranačkom zbrinjavanju kadrova.

„Plenković je nastavio kadrovirati iza zatvorenih vrata, mimo zakona i preporuka OECD-a. Ne radi se samo o ljudima koji nisu neovisni, nego o kompromitiranim HDZ-ovim kadrovima. Nema toliko palih HDZ-ovaca koliko ima nadzornih odbora i upravnih vijeća u koja ih može smjestiti“, izjavila je Marković.

Na kraju je otvorila pitanje odnosa Hrvatske i OECD-a, podsjetivši da je upravo zakon o upravljanju državnim poduzećima bio jedan od važnih uvjeta za pristupanje toj organizaciji.

„Ako je taj zakon bio ključan za ulazak Hrvatske u OECD, zašto se ne provodi, zašto još nema potrebne uredbe i mogu li ovakva imenovanja dugoročno ugroziti hrvatske ambicije za članstvo?“ upitala je SDP-ova zastupnica.