Ovaj dalmatinski grad uvodi mjeru „baka – djed servis“

Gradonačelnik Grada Ploča donio je 15. lipnja 2026. godine Odluku o uvođenju poticajne mjere „baka – djed servis” na području Grada Ploča za 2026. godinu, pišu Ploče.com.

Ovom mjerom Grad Ploče će osigurati novčanu naknadu bakama i djedovima koji čuvaju unuke predškolske dobi zbog nedostatka mjesta u Dječjem vrtiću Ploče i njegovim područnim vrtićima. Osim baka i djedova, korisnici prava na naknadu mogu biti i ostale nezaposlene fizičke osobe koje roditelji angažiraju za čuvanje djece neupisane u vrtić zbog popunjenosti kapaciteta. Naknada će se isplaćivati na teret proračuna Grada Ploča.

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Ciljevi nove mjere

Kako se navodi u Odluci, glavni ciljevi uvođenja ove poticajne mjere su pružanje podrške obiteljima čija djeca nisu upisana u dječji vrtić zbog nedostatka kapaciteta, omogućavanje dodatnih izvora prihoda bakama i djedovima kroz aktivno sudjelovanje u skrbi za unuke.

Visina naknade i uvjeti za ostvarivanje pravaVisina naknade bit će jednaka punoj mjesečnoj ekonomskoj cijeni za 10-satni program (cjelodnevni boravak) Dječjeg vrtića Ploče koju utvrđuje gradonačelnik.

Kako bi roditelji, posvojitelji ili zakonski skrbnici ostvarili pravo na ovu mjeru, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: Dijete mora biti državljanin Republike Hrvatske i imati navršenu najmanje jednu godinu života. Dijete mora imati prebivalište na području Grada Ploča. Dijete ne smije biti polaznik niti jednog dječjeg vrtića niti korisnik bilo koje vanjske naplatne usluge čuvanja djeteta. Barem jedan od roditelja (ili posvojitelja/skrbnika) mora imati prebivalište na području Grada Ploča u neprekidnom trajanju od najmanje jedne godine prije podnošenja zahtjeva.

Primatelj naknade (baka, djed ili druga osoba) mora biti zdravstveno sposoban brinuti o djetetu.

Gubitak prava i proces prijave

Korisnici gube pravo na mjeru ukoliko se dijete u međuvremenu upiše u vrtić, ali i u slučajevima kada roditelj bez opravdanog razloga propusti podnijeti zahtjev za upis djeteta u roku koji odredi vrtić ili ne podnese zahtjev za izvanredni upis za slobodno mjesto. Ako izgube pravo zbog propuštanja upisa, mjeru mogu ponovno ostvariti tek nakon prvog sljedećeg roka za upis. Postupak se pokreće na zahtjev roditelja, a podnosi se upravnom tijelu nadležnom za društvene djelatnosti Grada Ploča putem propisanog obrasca uz prateću dokumentaciju (domovnica, rodni list, dokazi o prebivalištu i izjave). Svu traženu dokumentaciju podnositelji mogu, ukoliko je to moguće, dostaviti i u obliku elektroničkog zapisa putem portala e-Građani.