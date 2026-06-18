GARCIA UOČI NOVE SEZONE: „Svi od Livaje nešto očekuju, a ja očekujem još više“

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su započeli pripreme za novu sezonu. Trener Gonzalo Garcia na početku priprema okupio je 17 igrača, a u četvrtak će se momčad priključiti još sedam reprezentativaca te će tim povodom početak popodnevnog treninga biti otvoren za medije.

Početak treninga je u četvrtak bio otvoren za predstavnike medija, a izjavu je za novinare dao trener Bijelih Gonzalo Garcia.

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Ljudi u Klubu dobro znaju što Žilina znači navijačima u Splitu…

Nisam znao to, oni su dobar klub. Ne znam ih dobro, ali vidim da su organizirani, imaju dugoročni plan, dobre igrače.

Jučer je Hrvatska igrala s Hrvatskom, jeste li gledali utakmicu?

Da, jako dobra utakmica, mislim da je to bila jedna od boljih utakmica koje će biti na Svjetskom prvenstvu. Hrvatska je nekako pala u drugom dijelu, ali mislim da je Hrvatska bolna točka svima, iako smo mala država. Takve se stvari mogu događati na prvenstvima, Urugvaj je remizirao. Španjolsku nisam iskreno gledao, ali što sam vidio mogli su zabiti. Kada to gledate, mislim da onda ni ne vidite da su neke zemlje dobre, da dobro rade. Tu su najbolji igrači te države, primjerice u Senegalu. Svi igraju nogomet, znaju kako se nogomet igra, a mlađi igrači postaju sve bolji i bolji, to je jako bitno, mora se napredovati.

Nadate li se da će Kanada brzo ispasti kako bi se Sigur mogao pridružiti momčadi?

Ne mogu to reći jer Niko igra za njih. On je meni bio jako bitan i važan igrač prošle sezone. Više ga vidim u sredini nego u obrani, a njegov se izostanak itekako primijeti. Nedostajao nam je i kada je dobro crveni karton, sada je na Svjetskom prvenstvu i zbog njega se nadam da će tamo biti što dulje jer je zaslužio to i to je privilegija.

I da, naravno, ne bude ozljeda?

To je također jako bitno.

Jeste li uzbuđeni oko novih izazova koji Vas čekaju?

Nadam se da sam pametniji nego prošle sezone. Ove sam stvarno naučio puno toga, na kraju sezone sam izgubio puno energije, neke stvari nisu bile onakve kakvima sam zamišljao. Mislim da smo prošle sezone snalazili i gubili smo dosta energije na neke stvari, ali ove ćemo sezone na tome poraditi, ne znam jesmo li pametniji sada. Htio sam se tada više fokusirati na nogomet nego na neke druge stvari i ove ću godine to raditi. Pokušat ćemo izvući što bolje možemo iz ove momčadi, biti konkurenti, to nam je cilj.

Kako komentirate Livaju?

Sviđa mi se, ja sam trener, moj posao nije ugađati nekome, to se treba postići radom. Sretan sam što ga imam u svojoj ekipi. Svi od njega nešto očekuju, a ja očekujem još više. To je moj posao.