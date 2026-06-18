Konavle zavijene u crno: U prometnoj nesreći poginuo Nino Mihočević

Konavle su danas zavijene u crno. U teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila na magistrali, na putu prema svom radnom mjestu u Zračnoj luci Ruđera Boškovića, život je izgubio Nino Mihočević iz Konavala.

Nino je bio zamjenik direktora za zemaljske poslove u dubrovačkoj zračnoj luci, dugogodišnji sportaš i nogometaš NK Pridvorje, čovjek kojeg su poznavali i cijenili brojni prijatelji, kolege i sumještani. Nino je i suprug, otac dvoje djece, a zbog obitelji se preselio u grad iz kojeg je svakodnevno putovao do Čilipa.

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Zbog ove velike tragedije otkazana su sva planirana događanja: otvaranje Turnira konavoskih sela, koncert Minee u Moluntu te zabavni program u organizaciji Udruge Tiha u Cavtatu.

Dani koji su trebali biti ispunjeni druženjem, sportom i pjesmom pretvorili su se u dane tuge, piše Dubrovački dnevnik.