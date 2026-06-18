SPLITSKA LIJEČNICA JEDVA IZVUKLA ŽIVU GLAVU: "Osjetila sam gušenje, slabost, vrtoglavicu,..."

Brza reakcija na poziv Hitnoj pomoći često čini razliku između života i smrti, a splitski tim još jednom je pokazao vrhunsku spremnost. Na teren su stigli u najkraćem roku i odmah postupili točno onako kako struka nalaže.

Pacijentica Aleksandra Aleksandrova Oberstar (inače specijalistica pedijatrije) doživjela je anafilaktički šok - po život opasnu alergijsku reakciju na određeni alergen koja zahtijeva hitnu medicinsku pomoć i brzu primjenu adrenalina jer može uzrokovati otežano disanje, pad krvnog tlaka i smrt ako se ne liječi odmah.

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Nakon što je pojela pola šake oraha na korak do smrti

Ova osobna i snažna ispovijest splitske liječnice dodatno naglašava koliko su brzina reakcije i pribranost hitnih službi ključni u trenucima kada život visi o niti. Od prve sekunde njenog poziva pa sve do dolaska tima na teren, svaki korak bio je primjer profesionalnosti, ali i ljudske topline koja u takvim situacijama čini veliku razliku.

"Danas sam bila s druge strane injekcije adrenalina. Jutros nakon pola šake pekan oraha, osjetila sam gušenje,slabost, opa anafilaksija… radim u medicini kao pedijatrica, i u bolnici i u Domu zdravlja. Nemalo puta sam ga dala i srećom uvijek uspješno", započinje svoju priču.

Odmah je posumnjala na anafilaktičku reakciju, a obzirom da je bila sama u stanu sa svojim psom, nazvala je supruga koji se nije javljao te je potom uzela dva antihistaminika i nazvala Hitnu pomoć.

"Suprug izašao na sastanak, pas i ja sami, Rico se uzvrtio, radim grešku, zovem muža, on se ne javlja. U vrtoglavici i teškom disanju zgrabim suprugovih dva antihistaminika, nazovem Hitnu, i divna dispečerica se javi. Uspijem reći u jednoj rečenici relevantne podatke, ona me uputi da odmah provjerim jesu li vrata otključana, dam joj šifru od portuna. Kako joj što kažem ona poručuje ekipi koji su krenuli i govori da će sa mnom razgovarati do njihovog dolaska. Ma ne, kažem, imate još sigurno poziva. Ona inzistira", priča Aleksandra.

"Nepoznata draga ženo, hvala Vam na tome. Prekidam razgovor s njom jer vidim suprugov poziv, a on meni: Da li me zafrkavaš?" Nije mogao bolje reagirati.

U stan uletjeli Hitnjaci

Suprug je dakle isprva pomislio da se šali no kada mu je objasnila da prolazi kroz anafilaktički šok dojurio je kući.

"Kod anafilaksije pada tlak. Grabim se nevidljivim kandžama za svjetlost koja se muti i postaje nejasna. Izderem se na njega da bi li se ja s tim zezala?! Poklonio mi je sigurno novih 5 mmHg. Naravno da nije mislio ništa loše, nadao se da se zezam. Uto su u stan uletjeli dečki iz Hitne, niti jednog krivog koraka nisu napravili. Pregled, kratka anamneza, ključni podaci, ampula adrenalina spremna, odmah aplicirana. Vratim se nazad u život izbistrenog pogleda, tlak raste, ulijeće muž, oni daju nove lijekove koji nisu tako hitni, a držat će stanje stabilnim"; opisuje nam liječnica Aleksandra opasnu situaciju u kojoj se našla, a kako je i sama kazala, ovaj put s druge strane injekcije adrenalina.

Zahvaljuje se još jednom Hitnjacima.

"Hvala momci, imenovati ću vas ako mi date dozvolu, javno ću vas pohvaliti. Ovo danas je bio školski primjer kako se liječi anafilaktički šok. Bravo ekipo iz Splita".

A.O. je nakon ovoga obrađena s medicinske strane te je dobila Epipen (adrenalinski autoinjektor) i sada strogo pazi na natpise na deklaracijama. Komentira nam kako je i sama kao liječnica toliko puta liječila alergije, jače reakcije i među njima i anafilaktičke šokove, a sada i sama točno zna kroz što sve prolazi pacijent.

Greška - poziv prema suprugu

"Grešku koju sam napravila je da čim sam osjetila prve sigurne znakove anafilaksije trebala sam prvo Hitnu nazvati pa onda muža. Ali koliko sam punata zaradila šta sam njega prvo zvala, moj konzilij kolega je definitivno zaključio da je njegova opaska učinila bolji efekt nego antihistaminici.

Šalu na stranu, kod anafilaksije je ključno brza aplikacija adrenalina i tekućina. Moj liječnik mi je već prepisao Epipen i bez njega nigdje više plus što strogo pazim na natpise na deklaracijama. Ne biste vjerovali gdje su sve orašasti plodovi u tragovima. Kada obavim testiranje vidjeti ću što točno trebam izbjegavati", kazuje nam te još jednom naglašava brze reakcije Hitnjaka.

"Još jednom ističem brzu i odličnu reakciju dispečerke i tima hitne pomoći".

Brza i koordinirana reakcija bila je presudna, od smirene i prisebne dispečerice koja je ostala na liniji i vodila pacijenticu kroz prve ključne korake, do tima hitne pomoći koji je stigao na teren i bez ijedne pogreške odradio intervenciju. Upravo takva uigranost i profesionalnost spašavaju živote, a ovaj slučaj to jasno potvrđuje.

EpiPen je prijenosni autoinjektor koji automatski ubrizgava točno određenu dozu adrenalina (epinefrina) u tijelo . Služi kao prva pomoć za brzo suzbijanje anafilaksije – po život opasne teške alergijske reakcije na hranu, ubode insekata ili lijekove

Što je anafilaksija?

Anafilaksija je vrsta teške alergijske reakcije koja može biti opasna po život. Simptomi mogu nastupiti unutar nekoliko sekundi ili minuta nakon izlaganja hrani ili tvari na koju ste alergični, a koja se zove pokretač alergijske reakcije ili alergen.

Do anafilaksije dolazi zbog pretjerane reakcije imunološkog sustava vašeg tijela na bezopasne tvari, kao što su određene vrste hrane.

Tijelo reagira i luči kemikalije kako bi se zaštitilo. Ta reakcija može izazvati simptome opasne po život.

Prepoznajte simptome

Značajna fizička neugoda u pravilu jasno upućuje na anafilaktičku reakciju. Simptomi anafilaktičke reakcije se pojavljuju u roku od nekoliko minuta, stoga je od posebne važnosti odmah pristupiti samoliječenju. Ozbiljne alergijske reakcije praćene su sljedećim simptomima:

Otežano/glasno disanje

Oticanje jezika

Oticanje grla/stezanje u grlu

Oticanje lica/usana/očnih kapaka

Otežan govor i/ili promuklost

Sviranje u prsima ili dugotrajni kašalj

Gubitak svijesti i/ili kolaps

Bljedilo i mlohavost (mala djeca)

Ovo nije popis svih simptoma, uvijek pitajte svojeg liječnika na što biste trebali obratiti pažnju.

Ključni koraci za pomoć:

1. Odmah nazovite hitnu pomoć (194) i javite da je u toku anafilaktički šok

2. Dajte epinefrin (adrenalin) ako pacijent ima auto-injektor (EpiPen):

• Uklonite zaštitni poklopac

• Ubodite u vanjsku stranu butine (gornja spoljašnja četvrtina)

• Pritisnite čvrsto i držite 3 sekunde

• Ako se simptomi ne poboljšaju, dajte još jednu dozu (minimum 5 minuta poslije prve)

3. Postavite pacijenta u ispravan položaj:

• Leži sa nogama podignutim u vis (oko 30 cm)

• Pokrijte dekom

• Ako povraća ili krvari – okrenite na bok

• Ako otežano diše – sjedeći položaj ili na desni bok

4. Dodatne mjere:

• Dati antihistaminik ako ga ima

• Otvorite prozore za svjež zrak

• Uklonite alergen ako je poznat (npr. žalac pčele)

• Ne dajte oralne lijekove ili piće ako ima problema s disanjem

5. Ako ne diše: Izvršite KPR (pritisak prsnog koša oko 100 puta u minuti) dok ne stigne pomoć

Najvažnije: Što prije osoba primi epinefrin, to je bolje. Svako ko je primio epinefrin treba odvesti u bolnicu.

Rani simptomi anafilaktičkog šoka mogu se javiti unutar 5 do 30 minuta nakon kontakta s alergenom i vrlo brzo se mogu pogoršati. Ključno je prepoznati ih odmah!

Kako liječiti anafilaksiju?

Pokušajte izbjeći svoje alergene. To znači da morate saznati koji su vaši alergeni, i gdje se sve skrivaju. Vrlo je važno da znate prepoznati sve znakove i simptome anafilaksije. U slučaju anafilaktičke reakcije injekcija adrenalina je lijek prvog izbora u zaustavljanju progresije simptoma, te nakon toga zovite hitnu pomoć. Adrenalin treba primjeniti kod pojave prvih simptoma prije nego što se razvije anafilaksija. Adrenalin uzrokuje vazokonstrikciju (suženje krvnih žila) čime povisuje krvni tlak i održava cirkulaciju uz smanjenje oteklina. Nadalje, adrenalin dovodi do opuštanja bronha i olakšava probleme s disanjem.