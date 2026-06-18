VIDEO 'Palo' zločinačko udruženje u Hrvatskoj: Šestero osumnjičenih, imamo detalje

Policijski službenici Službe općeg kriminaliteta Policijske uprave istarske, u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su višemjesečno kriminalističko istraživanje nad šest hrvatskih državljana za koje se sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja činili kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Također se od, njih šestero, petoricu te još jednu hrvatsku državljanku sumnjiči za prikrivanje nezakonitog podrijetla novca te su prijavljeni za kazneno djelo pranja novca.

Osnovano se sumnja da je 34-godišnji prvoosumnjičeni organizirao i vodio zločinačko udruženje te je, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, u sastavu takvog udruženja nabavio, posjedovao, prodavao i nudio na prodaju kokain i marihuanu, odnosno tvari koje su propisom proglašene drogom i koje su bile namijenjene neovlaštenoj prodaji. Zločinačko udruženje vodio je na području Istarske županije najmanje od 1. siječnja 2025. do 17. lipnja 2026. godine te je u zajedničko djelovanje povezao drugoosumnjičenog 33-godišnjaka, kao i 35-godišnjaka, 59-godišnjaka, 43-godišnjaka i 19-godišnjaka.

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Svaki član zločinačkog udruženja imao je svoje zadaće pa je tako prvoosumnjičeni nabavljao drogu na ilegalnom narko-tržištu i organizirao njeno dopremanje do šumskog predjela u Varvarima. Potom bi i u baraci, koju je ilegalno postavio na državnom zemljištu, zajedno s 33-godišnjakom i 35-godišnjakom, povećavao masu kokaina dodavanjem punila. Drogu su pakirali u manje pakete te su je skladištili u posudama koje su sakrivali pod zemljom i kamenjem na navedenom šumskom predjelu, kao i na šumskom predjelu na području općine Kaštelir-Labinci.

Kada je drogu trebalo preprodavati, 33-godišnjak, 35-godišnjak i 19-godišnjak su je prevozili na područje Červar-Porta i sakrivali kod 33-godišnjaka na tajnoj lokaciji ispred stana i na drugim mjestima. Potom su drogu prodavali krajnjim konzumentima, a isto tako su je ustupali na daljnju prodaju 59-godišnjaku i 43-godišnjaku koji su drogu, sukladno dodijeljenim im ulogama, dalje distribuirali i prodavali krajnjim konzumentima na području Istre. Drugoosumnjičeni 33-godišnjak je ujedno pratio i kontrolirao distribuciju droge kupcima tako što je obračunavao prodanu droge i vodio naplatu dugovanja od prodane droge.

Osumnjičeni su na navedeni način preprodali najmanje 1.918,7 grama kokaina i 338 grama marihuane.

Kako bi prikrili podrijetlo novca od preprodaje droge, osumnjičeni 34-godišnjak, 33-godišnjak, 35-godišnjaka, 43-godišnjak i 19-godišnjak su, zajedno s 30-godišnjom hrvatskom državljankom, prikrivali trag novcu i neistinito prikazivali da novčana sredstva potječu iz zakonitog izvora. Konkretno, polagali su novac u mobilne novčanike, na vlastite bankovne račune i račune drugih osoba, koristili su novac za kupnju i dovršetak nekretnina, za kupnju vozila te za svakodnevne potrebe.

U samoj realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjelovalo je 80 policijskih službenika iz Policijske uprave istarske i Policijske uprave primorsko-goranske te je 17. lipnja uhićeno svih sedam osoba.

Policijski službenici su uz pomoć službenih pasa Bele, Kastra i Guna obavili pretrage njihovih domova i drugih prostora koje koriste, pretrage vozila i lokacija na kojima se čuvala droga. Tijekom pretraga pronađeno je 2.983 grama kokaina, 2.509.7 grama hašiša, 3.135,3 grama marihuane te 17.535 eura, 1.300 švicarskih franaka, digitalne vage, uređaji za vakumiranje, mobiteli, prijenosna računala, GPS lokator i drugi predmeti koji potječu ili su korišteni prilikom počinjenja kaznenih djela. Također je tijekom pretraga pronađeno pet pištolja, tri ručne bombe, 151 gram plastičnog eksploziva s inicijalnom kapislom, pištoljski prigušivač te 582 komada streljiva.

Riječ je o najvećoj ovogodišnjoj zapljeni droge na području Istarske županije te policijski službenici nastavljaju i dalje intenzivno raditi na suzbijanju kriminaliteta droga i drugih organiziranih protupravnih radnji.

Za istaknuti je kako je policija navedene osoba već ranije kazneno prijavljivala.

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