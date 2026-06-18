Thompsonov koncert u Imotskom nije rasprodan brzinom koju su mnogi očekivali. Provjerili smo kakvo je stanje s ulaznicama

Prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona, koji će se 8. kolovoza održati na stadionu Gospin dolac u Imotskom, počela je u utorak u podne. Za razliku od prodaje ulaznica za koncert u Šibenik koji će se 4.kolovoza održati na Šubićevcu, ovoga puta nije bilo virtualnih redova ni problema sa sustavom za prodaju.

Dan nakon početka prodaje ulaznice su i dalje dostupne. Mjesta na tribinama već su rasprodana, dok se ulaznice za parter prodaju po cijeni od 40 eura, a za fan pit po 60 eura.

Ulaznice za imotski koncert nešto su skuplje nego za prošlogodišnji nastup u Sinju. Tada se ulaz u fan pit prodavao za 50 eura, dok je cijena ulaznice za parter iznosila 30 eura.

Podsjetimo, nedavno je Thompson nedavno boravio u Imotskom, gdje se sastao s gradonačelnikom Lukom Kolovratom. Tom je prilikom potvrđen njegov povratak na Gospin dolac, a organizatori očekuju dolazak posjetitelja iz cijele Hrvatske, Bosne i Hercegovine, dijaspore te drugih europskih zemalja.

Iako su brojni obožavatelji očekivali da će koncert biti rasprodan u vrlo kratkom roku, to se zasad nije dogodilo te se ulaznice još uvijek mogu kupiti.

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