Zbog Thompsona se sprema masovni pohod na Šibenik: Smještaji su gotovo rasprodani, jedna noć stoji i do 500 eura

Počela je prodaja ulaznica za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se 4. kolovoza 2026. godine održati na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Riječ je o jednom od najiščekivanijih glazbenih događaja ove godine, a Šibenik se tako pridružuje Zagrebu, Sinju i drugim gradovima koji će ugostiti Thompsona u sklopu njegove koncertne turneje.

Prodaja ulaznica započela je u ponedjeljak, 8. lipnja, točno u podne putem sustava Entrio, no velik interes publike odmah je doveo do stvaranja dugih virtualnih redova i poteškoća prilikom kupnje. Brojni obožavatelji požurili su osigurati svoje mjesto na koncertu koji će biti održan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja.

Najavu početka prodaje ulaznica Thompson je objavio na svojim službenim kanalima.

„Dragi prijatelji, podsjećamo da danas, 8. lipnja, točno u 12 sati započinje prodaja ulaznica za veliki open air koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. kolovoza 2026. na stadionu Šubićevac u Šibeniku. Koncert će biti održan u danima obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Ulaznice će biti dostupne putem sustava Entrio i na svim njihovim prodajnim mjestima. Vidimo se u Šibeniku 4. kolovoza 2026.! Čuvajmo jedni druge“, poručio je pjevač.

Velik interes već prvog dana prodaje

Velik interes izazvao je i određene tehničke probleme tijekom kupnje. Na društvenim mrežama brojni korisnici podijelili su svoja iskustva s virtualnom čekaonicom i promjenama pozicija u redu.

„Što se događa? Bio sam 130. u redu, pa odjednom 5500., pa 5600. mjesto. Ne razumijem“, napisao je jedan korisnik.

Slična iskustva imali su i drugi obožavatelji.

„I ja imam problema s kupnjom karata, nadam se da ću uspjeti doći do svoje“, komentirala je jedna korisnica.

Unatoč poteškoćama, interes za koncert ne jenjava. Mnogi smatraju kako će upravo šibenski nastup biti jedan od najvećih događaja na Thompsonovoj turneji, ponajprije zbog termina održavanja i simbolike vezane uz obilježavanje obljetnice Oluje.

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Koliko koštaju ulaznice za Šubićevac?

Prema podacima dostupnima na Entriju tijekom dana, dio ulaznica još je bio dostupan, uključujući mjesta u VIP zoni. Za VIP stolove cijena jedne stolice iznosi 100 eura, no kupnja je moguća isključivo za minimalno šest osoba za jednim stolom.

Ulaznica za Fan Pit stoji 60 eura, dok je za parter potrebno izdvojiti 40 eura. Organizatori su ograničili kupnju na najviše 15 ulaznica po korisniku.

Cijene za šibenski koncert više su nego na Thompsonovu prošlogodišnjem nastupu u Sinju. Tamo su ulaznice za Fan Pit stajale 50 eura, dok se ulaz u parter prodavao po cijeni od 30 eura.

Unatoč višim cijenama, očekuje se da će velik dio kapaciteta biti rasprodan u kratkom roku. Thompsonovi koncerti posljednjih godina redovito privlače desetke tisuća posjetitelja, a interes publike često nadmašuje raspoložive kapacitete.

Smještaj gotovo rasprodan, cijene lete u nebo

Osim samih ulaznica, veliko zanimanje izaziva i pitanje smještaja za tisuće posjetitelja koji se očekuju u Šibeniku. Već sada je jasno da će pronalazak slobodnog kreveta za mnoge predstavljati veći izazov od kupnje ulaznice.

Prema podacima dostupnima na platformama za rezervaciju smještaja, kapaciteti u gradu i okolici gotovo su u potpunosti popunjeni. U samom Šibeniku trenutačno je dostupno tek ne20-ak objekata, a većinom je riječ o hotelskom smještaju više kategorije.

Među preostalim slobodnim kapacitetima nalaze se uglavnom hoteli u sklopu Solaris resorta te luksuzni hoteli u povijesnoj gradskoj jezgri. Cijene noćenja kreću se između 300 i 500 eura po noći, ovisno o terminu i vrsti smještaja.

Dio gostiju još uvijek može pronaći mjesto u pojedinim hostelima, gdje se cijene noćenja kreću oko 80 eura. Međutim, i takvi kapaciteti ubrzano se popunjavaju.

Nešto veći izbor dostupan je u okolnim mjestima poput Vodica, Brodarice, Grebaštice i Skradina. No i ondje su cijene značajno porasle zbog povećane potražnje. Za noćenje dvije osobe u vrijeme održavanja koncerta potrebno je izdvojiti i do 300 eura.

Povratak nakon 13 godina i pripreme za veliki spektakl

Posebnu težinu koncertu daje i simbolika datuma. Thompson će nastupiti večer uoči obilježavanja vojno-redarstvene operacije Oluja, što bi moglo privući velik broj posjetitelja iz svih krajeva Hrvatske, ali i iz inozemstva.

Dodatni interes proizlazi i iz činjenice da će se Thompson nakon dugog vremena ponovno vratiti na veliku pozornicu u Šibeniku. Posljednji put ondje je nastupio prije 13 godina, kada je na Poljani održao humanitarni koncert za izgradnju Katoličkog đačkog doma.

Iako je do koncerta ostalo više od godinu dana, pripreme su već započele. Iz Grada Šibenika potvrdili su kako su u tijeku administrativni i organizacijski postupci potrebni za realizaciju događaja.

„U tijeku je postupak pripreme ugovorne dokumentacije oko organizacijskih i tehničkih aspekata vezanih uz održavanje koncerta Marka Perkovića Thompsona na stadionu Šubićevac 4. kolovoza 2026. godine, između Grada Šibenika, Javne ustanove Sportski objekti i organizatora koncerta. Nakon što ugovor bude potpisan, javnost će pravovremeno biti obaviještena o svim relevantnim informacijama“, poručili su iz Ureda gradonačelnika za portal ŠibenikIN.

S obzirom na interes koji je već prvog dana prodaje pokazala publika, organizatore u narednim mjesecima očekuje zahtjevan posao. Osim logistike samog događaja, jedan od najvećih izazova bit će osigurati dovoljno prometnih i smještajnih kapaciteta za desetke tisuća posjetitelja koji će početkom kolovoza stići u Šibenik.