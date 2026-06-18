Veći požar između dvaju trgovačkih lanaca u Dalmaciji: Gore trava i raslinje u blizini Plodina

Veći požar izbio je danas iza 12 sati i 30 minuta u blizini Plodina i Lidla u Pločama.

Kako doznajemo, gore trava i raslinje u blizini Plodina, a vatrogasci iz Ploča su na terenu. Na terenu su tri vozila i deset vatrogasaca iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča.

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"Gori raslinje i ne bi trebalo biti veće štete; momci su na terenu i gase požar", kazao je za Dalmaciju Danas Zoran Šetka, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Ploča.

U ovom trenutku, kako doznajemo od vatrogasaca, požar je pod kontrolom.

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