Nakon osvajanja prestižne nagrade u New Yorku, ovaj film večeras stiže u Split

Samo nekoliko dana nakon što je u New Yorku osvojio nagradu za najbolji scenarij u međunarodnoj konkurenciji Tribeca Festivala, film „Zejtune” večeras stiže na Festival mediteranskog filma Split.

Redatelj i scenarist Alex Camilleri osobno će ga predstaviti publici na Tvrđavi Gripe. Ova dirljiva malteška drama prati mladu Mar, koja nakon majčine smrti želi prodati naslijeđeno zemljište i zauvijek napustiti Maltu, no susret s 80-godišnjim pjevačem tradicionalne glazbe mijenja njezin pogled na dom i vlastitu prošlost.

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U Ljetnom kinu Bačvice prikazuje se španjolska romantična komedija „Drugi čovjek” katalonskog redatelja Davida Moragasa. Marc i Eudald imaju stabilnu vezu, moderan stan i ozbiljne planove za budućnost - sve dok se preko puta ne doseli misteriozni susjed i pokaže da je ponekad dovoljan samo jedan pogled kroz prozor kako bi ljubavna idila postala urnebesno komplicirana.

Program počinje već u 19 sati u Kinoteci Zlatna vrata, gdje je na rasporedu redateljski prvijenac Maleka Bensmaila. Film donosi priču o bratu bezimenog Arapina ubijenog u Camusovu „Strancu” te slavnom romanu daje novu perspektivu. Ova snažna drama, premijerno prikazana u Rotterdamu, kroz osobnu ispovijest otvara pitanja identiteta, kolonijalizma i povijesti.

Današnje Ješke, program kratkih filmova iz mediteranskih zemalja, donose libanonski „Jeem 1983” i francuski „No Skate!”. U besplatnom kinu u Đardinu sa svojim studentskim programom gostuje Internacionalni Burch fakultet.