ANKETA Hoćete li večeras gledati utakmicu Bosne i Hercegovine?

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras nastavlja svoj nastup na Svjetskom prvenstvu. Nakon velikog boda osvojenog protiv domaćina Kanade, Zmajeve čeka novi veliki izazov – ogled protiv Švicarske u drugom kolu skupine B.

Kada i gdje gledati utakmicu

Utakmica Švicarska – Bosna i Hercegovina igra se večeras od 21:00 sat po hrvatskom i bosanskohercegovačkom vremenu. Prijenos u Hrvatskoj možete pratiti na HRT 2 i platformi HRTi, dok je za gledatelje u Bosni i Hercegovini prijenos najavljen na Arena Sportu i Federalnoj televiziji.

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BiH protiv Kanade pokazala karakter

BiH je turnir otvorila hrabrom partijom protiv Kanade. Zmajevi su poveli u 21. minuti, kada je Jovo Lukić nakon kornera pogodio glavom i donio veliko slavlje navijačima.

Reprezentacija Sergeja Barbareza dugo je čuvala prednost i bila vrlo blizu pobjede, no Kanada je u završnici ipak došla do izjednačenja. Cyle Larin pogodio je u 78. minuti, pa je susret završio 1:1. Večerašnji dvoboj ima veliku važnost za obje reprezentacije. BiH i Švicarska nakon prvog kola imaju po jedan bod, pa bi pobjednik napravio veliki korak prema prolasku u nokaut-fazu.

Švicarska je iskusna i čvrsta reprezentacija, ali Zmajevi su već u prvoj utakmici pokazali da se mogu nositi s jakim protivnikom. BiH će svoju priliku ponovno tražiti u borbenosti, disciplini i prekidima, koji su se protiv Kanade pokazali kao veliko oružje.

Večer koja može puno značiti

Za BiH je ovo utakmica koja bi mogla odrediti daljnji tijek turnira. Bod bi Zmajeve ostavio u igri, ali pobjeda bi ih dovela vrlo blizu povijesnog prolaska skupine. Večeras od 21:00 slijedi novi veliki ispit. Zmajevi su protiv Kanade pokazali srce i karakter, a sada imaju priliku napraviti još jedan veliki korak.

Hoćete li večeras gledati utakmicu Švicarska – Bosna i Hercegovina? Da, naravno, navijam za Zmajeve

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