FOTO Tužni prizori nakon velikog požara u Dalmaciji: Izgorjele kućice, stabla, stradao pas

Djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Ploče obavljaju saniranje terena nakon što su ugasili požar koji je oko 13 sati izbio na ulazu u grad, između dva trgovačka centra – Plodina i LIDL-a. Za sada je nepoznat razlog izbijanja požara, a na teren su,osim pločanskih vatrogasaca, izašli i djelatnici Policijske postaje Ploče.

Koliko se može vidjeti na terenu, u požaru su izgorjele dvije stare kamp kućice, drvena kućica, više stabala među kojima se nalazi razni otpad, a, na žalost, stradao je i jedan pas. Nesretna životinja nije mogla pobjeći iz željeznog boksa, javlja Rogotin.hr.