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ŠEGO UOČI NOVE SEZONE: „Ritam je poprilično jak, imamo dva treninga dnevno“

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su započeli pripreme za novu sezonu
Michele Šego

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su započeli pripreme za novu sezonu. Trener Gonzalo Garcia na početku priprema okupio je 17 igrača, a u četvrtak će se momčad priključiti još sedam reprezentativaca te će tim povodom početak popodnevnog treninga biti otvoren za medije.

Početak treninga je u četvrtak bio otvoren za predstavnike medija, a na novinarska je pitanja odgovarao napadač Bijelih Michele Šego.

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Kakva je atmosfera, kako se osjećate?

  • Generalno je sve dobro. Dosta se i naporno radilo, i po dva treninga na dan, tako da poprilično je jako.

Nije Vas puno. Danas su došli i reprezentativci…

  • Da, danas su se priključili i mladi reprezentativci iz U21 reprezentacije, nadamo se da će nas biti i još više.

Jeste li se što odmorili na kratkoj pauzi?

  • Od tri sam tjedna trenirao dva, odmorio sam nekih 5-6 dana. Krenuli smo nazad s treninzima.

Jeste li krenuli razmišljati o Žilini?

  • Nismo još, to ćemo vjerojatno tek kada stignemo u Sloveniju. Tada ćemo se krenuti pripremati za njih.

Znate cijelu priču od 2009?

  • Bio sam dosta mlad, nešto sam načuo, ali nadam se da ćemo proći i da ćemo ovaj put drugačije pričati.

Čekaju Vas pripreme u Bledu, tamo će se brusiti ono najvažnije?

  • Vjerujem da hoće, krenuli smo jako ovdje, tamo će biti fokus na Žilinu i Europu pa ćemo vidjeti što će biti dalje.

Ovako imate u jednu ruku priliku više za Europu, a s druge strane sezona počinje gotovo mjesec dana ranije?

  • Je, ali imamo prvo Žilinu, dat ćemo sve od sebe, vidjet ćemo kako će to proći.

Kako komentirate sinoćnju utakmicu Hrvatske protiv Engleske?

  • Mislim da je prvo poluvrijeme bilo dobro, u drugo su ušli malo lošije, ali ne sumnjam u momke da će proći grupu i napraviti dobar rezultat.  
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