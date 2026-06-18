ŠEGO UOČI NOVE SEZONE: „Ritam je poprilično jak, imamo dva treninga dnevno“

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su započeli pripreme za novu sezonu. Trener Gonzalo Garcia na početku priprema okupio je 17 igrača, a u četvrtak će se momčad priključiti još sedam reprezentativaca te će tim povodom početak popodnevnog treninga biti otvoren za medije.
Početak treninga je u četvrtak bio otvoren za predstavnike medija, a na novinarska je pitanja odgovarao napadač Bijelih Michele Šego.
Kakva je atmosfera, kako se osjećate?
- Generalno je sve dobro. Dosta se i naporno radilo, i po dva treninga na dan, tako da poprilično je jako.
Nije Vas puno. Danas su došli i reprezentativci…
- Da, danas su se priključili i mladi reprezentativci iz U21 reprezentacije, nadamo se da će nas biti i još više.
Jeste li se što odmorili na kratkoj pauzi?
- Od tri sam tjedna trenirao dva, odmorio sam nekih 5-6 dana. Krenuli smo nazad s treninzima.
Jeste li krenuli razmišljati o Žilini?
- Nismo još, to ćemo vjerojatno tek kada stignemo u Sloveniju. Tada ćemo se krenuti pripremati za njih.
Znate cijelu priču od 2009?
- Bio sam dosta mlad, nešto sam načuo, ali nadam se da ćemo proći i da ćemo ovaj put drugačije pričati.
Čekaju Vas pripreme u Bledu, tamo će se brusiti ono najvažnije?
- Vjerujem da hoće, krenuli smo jako ovdje, tamo će biti fokus na Žilinu i Europu pa ćemo vidjeti što će biti dalje.
Ovako imate u jednu ruku priliku više za Europu, a s druge strane sezona počinje gotovo mjesec dana ranije?
- Je, ali imamo prvo Žilinu, dat ćemo sve od sebe, vidjet ćemo kako će to proći.
Kako komentirate sinoćnju utakmicu Hrvatske protiv Engleske?
- Mislim da je prvo poluvrijeme bilo dobro, u drugo su ušli malo lošije, ali ne sumnjam u momke da će proći grupu i napraviti dobar rezultat.