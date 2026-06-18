ŠEGO UOČI NOVE SEZONE: „Ritam je poprilično jak, imamo dva treninga dnevno“

Nogometaši Hajduka u ponedjeljak su započeli pripreme za novu sezonu. Trener Gonzalo Garcia na početku priprema okupio je 17 igrača, a u četvrtak će se momčad priključiti još sedam reprezentativaca te će tim povodom početak popodnevnog treninga biti otvoren za medije.

Početak treninga je u četvrtak bio otvoren za predstavnike medija, a na novinarska je pitanja odgovarao napadač Bijelih Michele Šego.

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Kakva je atmosfera, kako se osjećate?

Generalno je sve dobro. Dosta se i naporno radilo, i po dva treninga na dan, tako da poprilično je jako.

Nije Vas puno. Danas su došli i reprezentativci…

Da, danas su se priključili i mladi reprezentativci iz U21 reprezentacije, nadamo se da će nas biti i još više.

Jeste li se što odmorili na kratkoj pauzi?

Od tri sam tjedna trenirao dva, odmorio sam nekih 5-6 dana. Krenuli smo nazad s treninzima.

Jeste li krenuli razmišljati o Žilini?

Nismo još, to ćemo vjerojatno tek kada stignemo u Sloveniju. Tada ćemo se krenuti pripremati za njih.

Znate cijelu priču od 2009?

Bio sam dosta mlad, nešto sam načuo, ali nadam se da ćemo proći i da ćemo ovaj put drugačije pričati.

Čekaju Vas pripreme u Bledu, tamo će se brusiti ono najvažnije?

Vjerujem da hoće, krenuli smo jako ovdje, tamo će biti fokus na Žilinu i Europu pa ćemo vidjeti što će biti dalje.

Ovako imate u jednu ruku priliku više za Europu, a s druge strane sezona počinje gotovo mjesec dana ranije?

Je, ali imamo prvo Žilinu, dat ćemo sve od sebe, vidjet ćemo kako će to proći.

Kako komentirate sinoćnju utakmicu Hrvatske protiv Engleske?

Mislim da je prvo poluvrijeme bilo dobro, u drugo su ušli malo lošije, ali ne sumnjam u momke da će proći grupu i napraviti dobar rezultat.