UŽIVO Igraju BiH i Švicarska: Tko će pobijediti?

U drugom kolu Svjetskog prvenstva 2026. nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Švicarske.

Susret se održava u Inglewoodu, na području Los Angelesa.

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Obje reprezentacije u utakmicu ulaze nakon remija na otvaranju turnira. BiH je protiv domaćina Kanade odigrala 1:1, dok je Švicarska istim rezultatom remizirala s Katarom. Prema najavama, upravo se Švicarska smatra najopasnijom momčadi u ovoj skupini.

Na Dalmaciji Danas možete pratiti najvažnije detalje s utakmice Bosne i Hercegovine i Švicarske.

Tekstualni prijenos najvažnijih detalja:

45' - Nakon prvog poluvremena rezultat je 0:0.

1' - Počela je utakmica Bosne i Hercegovine i Švicarske. Tko će pobijediti? Odgovorite nam u anketi:

Igraju BiH i Švicarska: tko će pobijediti? BiH

Švicarska

Bit će nerješeno

0' - Sastavi:

Švicarska: Kobel - Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Aebischer, Xhaka, Freuler, Rieder - Embolo, Ndoye.

BiH: Vasilj - Dedić, Katić, Muharemović, Kolašinac - Memić, Tahirović, Šunjić, Alajbegović - Demirović, Džeko