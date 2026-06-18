Close Menu

Hajdukovci treniraju punom parom, danas im se priključili i reprezetnativci

Hajduk prvi dio priprema odrađuje na Poljudu, a potom odlazi u Bled na srednišnji dio priprema

Trener Gonzalo Garcia zajedno sa svojim stručnim stožerom vodi prvi dio priprema za nadolazeću sezonu. U ponedjeljak je trener Bijelih na raspolaganju imao 17 igrača, dok su mu se reprezentativci momčadi priključili danas. 

17 igrača koji su sudjelovali na prvom okupljanju su: Ivušić, Stipica, Fesyuk, Karačić, Hodak, Marešić, Skelin, Melnjak, Žaper, Huram, Krovinović, Guillamon, Kutia, Skoko, Brruti, Šego te Livaja, a danas su im se priključili Brajković, Silić, HrgovićBamba, Pajaziti, Pukštas i Raci

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Po završetku Europskog prvenstva za U-19 reprezentacije pripremama će se priključiti igrači koji nastupaju za Hrvatsku, a po završetku Svjetskog prvenstva momčadi se priključuje Sigur koji nastupa za Kanadu.

U prvom tjednu momčad će odraditi medicinske testove te ukupno 12 treninga na Poljudu, a zatim slijedi odlazak na središnji dio priprema na Bled, gdje će se Hajduk zadržati do 1. srpnja. Tijekom boravka u Sloveniji Bijeli će odigrati najmanje tri pripremne utakmice, a prvi službeni susret u okviru 1. kola kvalifikacija za Europsku ligu na rasporedu je 9. srpnja. 

Dio atmosfere današnjeg treninga donosimo u nastavku.

Hajduk lito pripreme Poljud 2026 68
GALERIJA
Kliknite za pregled
Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
1
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0