Split postaje centar tehnološke industrije! Innovate Split dovodi stručnjake iz samog vrha svjetske tech scene

Split će 10. i 11. rujna postati regionalno središte inovacija, investicija i startup scene. U Tehnološkom parku Split koji je ujedno i organizator, u suradnji s Gradom Splitom, održat će se drugo izdanje konferencije Innovate Split, dvodnevnog događaja koji okuplja domaće i međunarodne inovatore, investitore i tehnološke lidere s ciljem povezivanja ideja, kapitala i stručnjaka koji stvaraju nove prilike za rast i razvoj.

Program konferencije okupit će više od 50 domaćih i međunarodnih govornika na četiri pozornice: Innovation Mainstage, Founders & Capital, Tech Frontiers i Ecosystem Forum.

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Preko 400 sudionika očekuju predavanja, panel rasprave, networking sadržaji i popratna događanja posvećena inovacijama, ulaganjima i razvoju inovacijskih projekata. Kroz nekoliko tematskih cjelina raspravljat će se o umjetnoj inteligenciji, robotici, novim tehnologijama, financiranju inovacija i razvoju startupova.

"Nakon uspješnog prošlogodišnjeg izdanja podižemo letvicu još više i dovodimo predavače iz samog vrha svjetske tehnološke scene. Drago nam je da Innovate Split nastavlja graditi poziciju jednog od najvažnijih mjesta susreta inovatora i poduzetnika u regiji te se nadam da će brojni tech stručnjaci i inovatori uživati u dvodnevnom programu", kazao je Goran Batinić, direktor Tehnološkog parka.

Među prvim potvrđenim govornicima ističe se Peter Balogh, CEO STRT Holdinga i investitor poznat iz regionalnog izdanja emisije Shark Tank, koji u Split donosi perspektivu iskusnog poduzetnika i investitora iz srednje i istočne Europe. Domaću founder scenu predstavljat će Ivan Bešlić, suosnivač Sofascorea i predsjednik Unit Croatia, s iskustvom gradnje jednog od najpoznatijih hrvatskih digitalnih proizvoda.

Iz Tajvana stiže Phoebe Tseng iz Industrial Technology Research Institutea, dok će korejsku i globalnu perspektivu razvoja poslovanja i novih tehnologija donijeti Derik Kim, Chief K-Preneur i osnivač Global Entrepreneurs Foundationa.

Među govornicima su i Hamdija Jusufagić, poduzetnik, investitor i osnivač tvrtki System Verification i ReeInvent te suosnivač CodeScenea. Hamdija je prepoznat kao jedan od najistaknutijih poslovnih lidera u Švedskoj, a u Split donosi bogato iskustvo u izgradnji globalnih tehnoloških kompanija i primjeni AI-ja u razvoju softvera. Jedan od istaknutih govornika je i Herbert Weirather, osnivač i CTO Jedsyja, inovativne tvrtke koja razvija dron tehnologiju za novu generaciju logistike i dostave.

Konferencija će kroz različite formate, od keynote predavanja, panel rasprava, fireside razgovora do radionica i networkinga, otvoriti važna pitanja za budućnost regije. Kako graditi globalno relevantne proizvode iz Hrvatske i šire regije, kako privući kapital, kako nove tehnologije poput umjetne inteligencije, dronova, blockchaina i enterprise softvera mijenjaju industrije te kako lokalni ekosustavi mogu postati vidljiviji i povezaniji na europskoj i globalnoj razini.

Dolazak globalnih tehnoloških i investicijskih lidera, dodatno potvrđuje ambiciju konferencije da Split pozicionira kao jednu od važnih točaka na tehnološkoj i startup mapi Europe. Kao organizator događaja, Tehnološki park Split, uz podršku Grada Splita, nastavlja jačati poduzetništvo i razvoj visokotehnoloških industrija, pri čemu je povezivanje poduzetnika, investitora, istraživača i institucija jedan od ključnih načina ostvarivanja njegove misije.

Upravo zato Innovate Split nadilazi format konferencije. Riječ je o platformi za umrežavanje, razmjenu znanja i stvaranje novih prilika, ali i o doprinosu daljnjem razvoju grada kao rastućeg regionalnog središta inovacija i tehnologije.

Više informacija o konferenciji i ulaznicama dostupno je na web stranici.