Prvi časnik s katamarana Krilo Eclipse ostaje na Bilicama dok se ne ispitaju svjedoci

Istražni sudac splitskog Županijskog suda donio je odluku o neposrednoj budućnosti prvog časnika palube s katamarana Krilo Eclipse: ide u istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Sudac tako nije prihvatio prijedlog tužiteljstva da se pritvor odredi po dvije zakonske osnove, zbog utjecaja na svjedoke te opasnosti od ponavljanja djela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

To pak znači da J.B. (33), osumnjičen da je upravljao katamaranom u nedjelju i izazvao pomorsku havariju, sudar 56-metarskog putničkog katamarana i jedrilice na kojoj je živote izgubilo četvero čeških državljana, iza rešetaka na Bilicama neće provesti cijeli postupak. Kada budu ispitani svi svjedoci, pogotovo posada katamarana, pritvorski osnov za njegovo zadržavanje prestaje...

Naravno, na odluku istražnog suca postoji mogućnost žalbe, kako obrane tako i tužiteljstva.