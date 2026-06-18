Jučer je cijela Hrvatska pričala o ovom Vatrenom: "Nema boljeg"

Od Slavonije, sjevera zemlje, preko Zagreba, do Istre i Dalmacije, navijalo se do posljednje minute! Iako su Vatreni upisali poraz, poruka navijača bila je ista: glave gore i idemo dalje!

Hrvati su sinoć bili u pravom vrtlogu emocija. Livaković je kazneni udarac jednom obranio, ali dva puta, nije mogao. No ni poništena obrana, navijače nije omela. Dobru volju poslali su od Hrvatske sve do Amerike. I diljem zemlje slavila su se dva pogotka Baturine i Muse, a tinjala je u nada u pobjedu.

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Unatoč pobjedi Engleza, većina ipak misli da je kvaliteta Vatrenih neupitna, te da Panama i Gana nemaju šanse. I svi su ponovno pričali o sjajnom Livakoviću. I makar jučer nismo uhvatili bod, još ništa nije gotovo. Zapravo, borba tek počinje, a Hrvatska je itekako u igri.

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