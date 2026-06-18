Čistoća oplela po Splićanima: "Koliko je teško svladati ovo?"

Splitska Čistoća ponovno je na društvenim mrežama upozorila građane na neodgovorno odlaganje otpada, objavivši fotografiju iz Matoševe ulice koja, kako navode, najbolje pokazuje problem s kojim se svakodnevno susreću.

Na fotografiji snimljenoj kod pazarića vide se dva spremnika za miješani komunalni otpad postavljena jedan uz drugi. Iako oba imaju jasno istaknute oznake, otpad je odložen pokraj jednog spremnika koji je prepunjen, dok drugi, odmah do njega, stoji gotovo potpuno prazan.

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"U Matoševoj ulici, kod pazarića, nalaze se jedan do drugog dva spremnika za miješani otpad, s natpisima na razumljivom hrvatskom jeziku. Ukupni kapacitet je 10.000 litara. Kod jednog je otpad ostavljen pored spremnika jer je prepunjen, a drugi spremnik je prazan. Koliko je teško savladati ovo gradivo? Ili ni ne pokušavamo?", poručili su iz Čistoće Split.

Objava je izazvala brojne reakcije građana, a iz gradske tvrtke ističu kako problem često nije nedostatak spremnika ili njihov kapacitet, već način na koji se otpad odlaže.

Podsjetimo, posljednjih tjedana Čistoća Split redovito objavljuje fotografije nepravilno odloženog otpada i glomaznog smeća na različitim lokacijama u gradu. Na taj način nastoje ukazati na problem neodgovornog ponašanja pojedinaca te potaknuti građane na odgovorniji odnos prema okolišu i javnim površinama.

Iz tvrtke više puta su upozorili da ostavljanje otpada pokraj spremnika, unatoč dostupnom prostoru u obližnjim kontejnerima, stvara nepotrebne komunalne probleme, narušava izgled grada i povećava troškove održavanja čistoće.