Povratak iz Dallasa promijenio je sve: Dalić morao mijenjati planove

Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se u svoju bazu u Alexandriji nakon poraza od Engleske (2:4) na otvaranju Svjetskog prvenstva, a izbornik Zlatko Dalić odlučio je promijeniti prvotno planirani raspored aktivnosti.

Naime, bilo je predviđeno da se Dalić obrati medijima već tijekom jutra po američkom vremenu te da reprezentacija odradi prvi trening nakon povratka iz Dallasa. Međutim, zbog kasnog dolaska u bazu, hrvatski izbornik odlučio je sve aktivnosti prebaciti za poslijepodnevne sate.

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Vatreni su se u Alexandriju vratili nakon otprilike tri sata leta od Dallasa do Washingtona, a potom ih je čekao i transfer do hotela u kojem su smješteni tijekom Svjetskog prvenstva. Povratak je dodatno produžen zbog brojnih obveza koje su igrači morali odraditi nakon utakmice.

Prvi trening nakon povratka bit će prilagođen minutaži iz susreta protiv Engleske. Nogometaši koji su igrali manje ili nisu ulazili u igru odradit će zahtjevniji trening, dok će za većinu prvotimaca program biti regeneracijskog karaktera, piše Gol.hr.