Za cijenu vikenda na Hvaru ili Korčuli možete avionom do Grčke i još vam ostane novca

Dok mnogi Hrvati za ljetni vikend tradicionalno biraju domaće otoke, ovog ljeta sve više putnika otkriva da im odmor u Grčkoj može ispasti jednako čak i jeftiniji. Posebno se ističe grčki otok Kos, do kojeg se iz Splita može doletjeti za svega 73 eura za povratnu avionsku kartu.

Riječ je o jednoj od najpovoljnijih mediteranskih destinacija za kratki odmor, a kada se uračunaju troškovi prijevoza, smještaja i hrane, Kos postaje ozbiljna konkurencija hrvatskim otocima. Kao i uvijek kod Ryanaira, cijene variraju ovisno o terminu putovanja, pa su najpovoljnije tijekom lipnja i rujna, dok su u srpnju i kolovozu nešto više.

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Osim povoljnog leta, putnike privlače i cijene smještaja. Apartman za dvije osobe moguće je pronaći već za oko 150 eura za dvije noći, dok hotelski smještaj stoji oko 200 eura. Naravno, luksuzniji objekti mogu biti znatno skuplji, no za kratki vikend-boravak moguće je pronaći vrlo pristupačne opcije.

Dodatna prednost je što su cijene hrane na Kosu često niže nego u Hrvatskoj. Obrok u restoranu uglavnom stoji između 10 i 30 eura po osobi, dok se popularni gyros može pronaći za svega 3,50 do 5 eura. Glavna jela u tradicionalnim grčkim tavernama kreću se između 10 i 15 eura, kava stoji od 2,50 do 4 eura, a točeno pivo između 3 i 4 eura.

Koliko stoji vikend na hrvatskom otoku?

Za usporedbu, putovanje na hrvatske otoke često uključuje značajan trošak trajekta. Za odlazak na Korčulu i povratak odrasla osoba platit će 21 euro, odnosno 42 eura za dvije osobe. Putnici koji putuju automobilom za prijevoz vozila izdvojit će čak 147,40 eura.

Na Visu će dvije odrasle osobe za povratne karte platiti 36,40 eura, dok prijevoz automobila stoji 104 eura. Nešto povoljniji je Hvar, gdje dvije osobe za povratne karte trebaju izdvojiti 33,60 eura, a prijevoz automobila 95,20 eura.

Kada se uračuna i gorivo potrebno za dolazak do trajektne luke, ukupni trošak dodatno raste, posebno za putnike koji kreću iz kontinentalnog dijela Hrvatske.

Smještaj na Korčuli doseže i 1500 eura

Troškovi smještaja na hrvatskim otocima tijekom sezone također mogu biti značajni. Na Korčuli je tijekom lipnja moguće pronaći smještaj od oko 250 eura za dvije noći, dok luksuznije opcije dosežu 900 eura. Tijekom srpnja i kolovoza prosječne cijene penju se na oko 500 eura, a najekskluzivniji objekti dosežu i 1500 eura za samo dva noćenja.

Iako se uz pravovremenu rezervaciju još uvijek mogu pronaći apartmani za oko 300 eura, ukupni trošak vikenda za dvoje vrlo brzo raste kada se dodaju trajektne karte, automobil, restorani i ostali izdaci.

Grčka više nije skuplja opcija

Računica pokazuje da vikend za dvoje na hrvatskom otoku tijekom vrhunca sezone lako može premašiti 500 eura, a u nekim slučajevima i znatno više. Istovremeno, povratni let do Kosa može se pronaći za 73 eura, smještaj za dvije noći za oko 150 eura, a svakodnevni troškovi hrane ostaju relativno niski.

Zbog toga sve više putnika zaključuje kako Grčka više nije luksuzna alternativa domaćem ljetovanju, nego vrlo konkurentna opcija koja za sličan novac nudi drugačije iskustvo, bogatu gastronomiju, prekrasne plaže i dašak Mediterana izvan Hrvatske.