Teška prometna nesreća: Policajka oduzela prednost, četiri žene prevezene u bolnicu

Neoprezna policajka skrivila je prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene četiri ženske osobe.

Kako javljaju iz policije, oko 15.25 sati na području Jastrebarskog policijska službenica PU zagrebačke upravljala je službenim policijskim vozilom, a kretala se kolnikom državne ceste D1, ulicom Novaki Petrovinski.

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Dolaskom do raskrižja s prilaznim kolnikom kućnog broja 7 ulice Novaki Petrovinski, skretala je ulijevo. Tom prilikom nije, iako je bila dužna, propustila sva vozila koja se kreću cestom na koju se uključuje.

Zbog toga je prednjim dijelom službenog policijskog vozila naletjela na osobni automobil zagrebačkih oznaka kojim je upravljala 22-godišnjakinja, a koja se kretala kolnikom državne ceste D1, ulicom Novaki Petrovinski.

U prometnoj nesreći lakše su ozlijeđene dvije policijske službenice, vozačica i putnica, te vozačica (22) osobnog automobila i putnica (58). Sve četiri ozlijeđen žene prebačene su u bolnicu u Zagreb.

S ciljem utvrđivanja eventualne disciplinske odgovornosti policijske službenice poduzet će se odgovarajuće mjere, rekli su u zagrebačkoj Policijskoj upravi u srijedu, piše Danica.hr.