Otvara se omiljeno ljetno okupljalište u Sinju, a dio građana neće plaćati ulaz

Sutra, u petak, 19. lipnja, s početkom u 10 sati, gradonačelnik Grada Sinja Miro Bulj svečano će otvoriti novu kupališnu sezonu na Gradskom bazenu Sinj, čime započinje još jedno ljetno razdoblje okupljanja, rekreacije i osvježenja za građane svih generacija.

Gradski bazen u Sinju jedan je od najvažnijih ljetnih sadržaja u gradu, njime upravlja gradska tvtka Kamičak d.o.o, a godinama je prepoznat kao mjesto druženja, sporta i odmora.

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Posebna pažnja posvećuje se sigurnosti, urednosti prostora kao i ispravnosti vode. Bazen svake sezone okuplja velik broj korisnika, od rekreativaca i obitelji s djecom do sportaša i turista. Uz to, bazen ima važnu ulogu i u poduci plivanja te organizaciji različitih sportskih i rekreativnih aktivnosti.

Cijene ostaju nepromijenjene, a Grad Sinj nastavlja voditi brigu o socijalnoj dostupnosti sadržaja u odnosu na prošlu, 2025. godinu. Tako će besplatno kupanje imati djeca do 5 godina, osobe s trajnim invaliditetom najveće kategorije invalidnosti i žene liječene od raka dojke, a umirovljenici će plaćati povlaštenu cijenu ulaznice.

I ove sezone, kao i prethodnih, na bazenu će biti organizirane obuka neplivača i škola plivanja. Osim toga, svi korisnici će i ove godine bez naknade moći koristiti ležaljke i suncobrane.