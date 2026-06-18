Navijač iz Hrvatske postao hit u SAD-u, ovo morate vidjeti!

Hrvatski navijači u veseloj su atmosferi dočekali utakmicu protiv Engleske u Dallasu, a u gradu se okupilo 15-ak tisuća Hrvata, koji su cijeli dan pjevali.

Na ulicama su bili i brojni mediji, među njima i ugledni američki FOX, koji prenosi Svjetsko prvenstvo na američkom tržištu. Amerikanci su zaustavili jednog Hrvata, a vjerojatno nisu ni očekivali da će ta izjava postati viralni hit.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, jedan mladić pohvalio je američku hranu, posebno teksaški roštilj, zbog kojeg, kako kaže, nisu mogli spavati cijelu noć.

''Ovdje sve veliko, hrana je odlična, naročito teksaški roštilj. Nismo spavali cijelu noć koliko smo pojeli.''

To je oduševilo ljude u Teksasu, koji su mu pisali da ga razumiju, aludirajući na ljutinu hrane.

''Nadam se da je to bio pravi teksaški BBQ, a ne ono što se poslužuje u Buc-ee'su. Nemojte me krivo shvatiti, obožavam Buc-ee's, ali morate priznati da postoji i puno bolji BBQ od toga", ''Vraćaju se u Hrvatsku barem 8 kilograma teži nakon što su se družili s nama Teksašanima i uživali u našoj hrani'', ''A onda ljudi koji nikad nisu ni bili u SAD-u i dalje tvrde da nemamo ni kulturu ni dobru hranu'', samo su neki od komentara Amerikanaca, piše Gol.hr.