Split dobiva izložbu osobnih LGBTIQ+ priča

U sklopu obilježavanja Mjeseca ponosa, od 19. do 22. lipnja u Galeriji kluba Kocka održat će se izložba Coming Out Museum Encounters, kojom se Coming Out Museum (COME) prvi put predstavlja splitskoj publici.

Riječ je o participativnoj muzejskoj inicijativi koja kroz osobne priče, predmete, fotografije, videozapise i sjećanja dokumentira iskustva LGBTIQ+ osoba. Projekt je nastao suradnjom Procesa – udruge za promicanje queer kulture i LGBTIQ+ prava iz Pule i Etnografskog muzeja Istre iz Pazina, a od svog pokretanja prerastao je u jedinstvenu zbirku queer iskustava i sjećanja.

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Izložba Coming Out Museum Encounters dio je ciklusa susreta čiji je cilj predstaviti projekt novim zajednicama, ali i prikupiti nove priče koje će postati dio rastuće zbirke Coming Out Museuma. Posjetitelji će imati priliku upoznati osobne predmete i narative koji svjedoče o važnim trenucima coming outa, identiteta, pripadanja i samoprihvaćanja.

Kustoski koncept temelji se na intimnim, svakodnevnim predmetima i pričama koje otvaraju prostor za dijalog, empatiju i razumijevanje. Kroz vizualne i zvučne sadržaje, izložba donosi iskustva koja su često izostavljena iz službenih povijesti i javnog prostora, stvarajući mjesto susreta različitih generacija, iskustava i perspektiva.

Publika je pozvana ne samo razgledati izložbu, već i aktivno sudjelovati u projektu. Organizatori posebno pozivaju LGBTIQ+ osobe da podijele vlastite priče, uspomene ili predmete te tako doprinesu stvaranju arhiva koji čuva i čini vidljivima iskustva queer zajednice.

Od svog pokretanja prije tri godine, Coming Out Museum predstavljen je na nizu izložbi i događanja diljem Hrvatske i regije te na stručnim konferencijama u Budimpešti, Beču i Novoj Gorici. Projekt je predstavljen i studentima Sveučilišta u Ljubljani te Lincoln Universityja.

Izložba Coming Out Museum Encounters može se posjetiti od petka 19. lipnja do ponedjeljka 22. lipnja u Galeriji kluba Kocka u Splitu. Ulaz je slobodan.