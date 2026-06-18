Osuđen 63-godišnji svećenik zbog podvođenja maloljetnika

Prošlog je proljeća 63-godišnji svećenik završio pod povećalom istražitelja zbog sumnje na podvođenje maloljetnika na sjeveru Hrvatske, nakon čega je odmah pritvoren, a s odmakom se od godine dana, i to dok je na slobodi uz niz mjera opreza, suočio i s nepravomoćnom presudom.

Kako doznaje Jutarnji list, 63-godišnji svećenik na Općinskom je sudu u Čakovcu zbog četiri djela podvođenja djeteta nepravomoćno osuđen na tri godine i osam mjeseci zatvora. Nastavno na to, doznajemo, produljene su mu i mjere opreza koje mu nikako nisu sjele. Mora se tako pridržavati zabrane napuštanja boravišta - kuće za svećenike u sklopu jednog Caritasova doma. Također se ne smije približavati žrtvi na manje od 100 metara ni s tim maloljetnikom uspostavljati kontakt. O navedenim mjerama, odnosno o tome izvršava li ih, i dalje će se baviti policija u dvama gradovima središnje Hrvatske, a izrečenih se mjera od listopada prošle godine osuđeni 63-godišnjak, doznajemo, uredno pridržava.

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Tijekom sudskog postupka, koji je bio zatvoren za javnost, odlučno je negirao krivnju. Ispitan je niz svjedoka i proveden niz dokaza, no svećenik je iskaze doveo u pitanje smatrajući ih nedosljednima.

Inače, Crkva mu je odredila privremenu mjeru zabrane vršenja župničke službe te je do okončanja sudskog postupka izmješten iz župnog dvora, a aktivirana mu je i zabrana javnog vršenja svećeničke službe.

Odgovor suda

Sudeći po osuđujućoj presudi, sud njegovoj obrani nije povjerovao, smatrajući da je pokazao visok stupanj kriminalne volje, upornosti te bezobzirnosti i bešćutnosti.

Riječ je o slučaju koji je pod povećalo istražitelja došao nakon što je svećenik prijavio policiji da su ga 16. travnja prošle godine kod hidroakumulacijskog jezera u Međimurju opljačkala trojica mladića, stari 23, 25 i 27 godina, te da su mu ukrali mobitel i nekoliko stotina eura koje je imao kod sebe. Nakon što su policajci stupili u kontakt s prozvanim lopovima, oni su otkrili da je jedan od mladića sa svećenikom trebao imati spolni odnos u zamjenu za novac pod vedrim nebom kod jezera, ali su se predomislili. Bio je to okidač da istražitelji u župni dvor banu sa sudskim nalogom.

Dodajmo da su Jutarnjem na upit je li donesena nepravomoćna presuda u ovom slučaju s Općinskog suda u Čakovcu odgovorili da nije donesena te da je postupak u tijeku. Pritom su nas dodatno obavijestili da je riječ o predmetu u kojem je javnost isključena i da se u ovoj fazi postupka ne mogu iznositi pojedinosti. Međutim, isto i dopunjeno pitanje poslali smo u isto vrijeme i nositelju optužnice, Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu - zanimali smo se također je li prvostupanjska presuda donesena i hoće li se žaliti na nju. Dali su nam, pak, neizravno do znanja da je odluka ipak donesena.

Tužiteljstvo potvrdilo

- Vezano uz vaš upit, zaprimljen kod ovog državnog odvjetništva 11. lipnja 2026., a kojim tražite informacije o tijeku kaznenog postupka koji se protiv optuženog 63-godišnjaka vodi pred Općinskim sudom u Čakovcu, odnosno je li navedeni sud donio prvostupanjsku presudu, slobodni smo vas obavijestiti kako ovo državno odvjetništvo nije zaprimilo pisani otpravak prvostupanjske presude te da će, po primitku pisanog otpravka, uslijediti odluka o tome hoće li se protiv prvostupanjske presude podnositi žalba - odgovorili su Jutarnjem iz čakovečkog tužiteljstva.