Maestrale storytelling ture ponovno vode kroz priče Makarske – ove godine i uz novi gastro doživljaj „Feed Your Soul“

Nakon što je ovogodišnji program Maestrala otvoren ARTE i COOLTOUR izdanjem, vrijeme je za nastavak jednog od najprepoznatljivijih interpretacijskih programa destinacije – DETOUR-a. Već ove srijede kreću Maestrale storytelling ture, projekt koji Turistička zajednica grada Makarske uspješno provodi već petu godinu zaredom.

Maestrale DETOUR jedinstvene su interpretacijske šetnje kroz staru gradsku jezgru koje posjetiteljima na interaktivan i autentičan način približavaju način života Makarske i Mediterana. Kroz priče, susrete i doživljaje, gosti upoznaju bogatu kulturnu baštinu grada, njegovu povijest, tradiciju i identitet, otkrivajući Makarsku iz perspektive lokalnih ljudi i njihovih priča.

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Posebnu vrijednost programu daje suradnja s Agatom Ravlić, storytelling vodičkom i autoricom koncepta tura, koja kroz interpretaciju baštine uspješno spaja edukaciju, emociju i doživljaj destinacije. Zahvaljujući njezinom predanom radu, Maestrale ture tijekom godina postale su jedan od najprepoznatljivijih turističkih proizvoda Makarske, a njihov doprinos razvoju kulturnog i održivog turizma nedavno je prepoznala i nagradila Splitsko-dalmatinska županija.

U realizaciji programa sudjeluju i brojni lokalni suradnici i čuvari tradicije – članovi Folklornog ansambla Tempet, umirovljenice koje kroz svoje uloge interpretiraju svakodnevni život nekadašnje Makarske, kao i lokalne klape i glazbeni izvođači koji svojim nastupima dodatno obogaćuju iskustvo sudionika. Upravo zahvaljujući njihovom angažmanu, svaka tura postaje autentičan susret s duhom Mediterana i nasljeđem koje se prenosi generacijama.

Godina u kojoj Makarska obilježava 120 godina organiziranog turizma donosi i jedan novitet. Riječ je o novoj storytelling gastro turi pod nazivom Feed Your Soul, koju je također osmislila Agata Ravlić upravo povodom ove značajne obljetnice. Nova tura posjetiteljima će ponuditi drugačiji pogled na destinaciju kroz spoj gastronomije, lokalnih priča i hrvatskih proizvoda. Kroz okuse, mirise i priče o ljudima koji su oblikovali turistički identitet Makarske, sudionici će moći doživjeti grad na jedan potpuno novi način. Gastro ture održavat će se tijekom rujna, svake srijede, na engleskom jeziku.

Vjerujemo kako će, baš kao što su posjetitelji prepoznali vrijednost Maestrale DETOUR tura, i novi program Feed Your Soul pronaći put do svojih sudionika te dodatno obogatiti kulturnu i turističku ponudu Makarske u godini velikog jubileja.