Tragedija na Čiovu: Čovjek poginuo u sudaru teretnog vozila i motocikla

Vozač motocikla preminuo je od ozljeda zadobivenih u prometnoj nesreći koja se jutros dogodila u Slatinama na otoku Čiovu.

Prema informacijama Policijske uprave splitsko-dalmatinske, nesreća se dogodila danas oko 9:50 sati u Ulici bana Jelačića, na državnoj cesti D-126, a u njoj su sudjelovali teretno vozilo i motocikl.

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Motociklist je nakon nesreće vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći, no unatoč naporima liječnika podlegao je zadobivenim ozljedama.

Zbog obavljanja očevida od 10 sati promet na toj dionici državne ceste bio je obustavljen u oba smjera te se odvijao okolnim ulicama kroz mjesto Slatine.

Policija provodi očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove prometne nesreće.