28-godišnji splitski kuhar u srcu Splita otvara konobu "Pusti me proć": "Vrijeme je da gostima ponudimo autentičnu Dalmaciju"

U Splitu se danas otvara novo mjesto koje želi probuditi ono pomalo zaboravljeno lice grada – ono u kojem se spiza kuha polako, riba dolazi svježa, a konoba nije samo restoran nego mali dnevni boravak Dalmacije.

U 18 sati, u srcu grada, uz legendarnu splitsku ulicu Pusti me proć, vrata otvara nova splitska konoba istog imena – Konoba Pusti me proć.

Domaća spiza, klapa i pogled na kampanel

Otvorenje donosi pravi dalmatinski ugođaj: domaću spizu, brudet, friške srdele, klapu i DJ gosta iznenađenja. Sve ono što miriše na lito, rivu, stare kale i obiteljski stol.

Iza nove konobe stoji 28-godišnji splitski kuhar Roko Šerkinić, profesionalni kuhar koji je odrastao u Splitu i koji, kako kaže, želi gostima ponuditi nešto jednostavno, iskreno i domaće.

“Želim vratiti našu tradiciju u grad”

Konoba se bazira na ribi, plodovima mora i domaćim namirnicama isključivo iz Hrvatske, s naglaskom na dalmatinsku gastro tradiciju.

“Svakodnevno dobivamo ribu s dalmatinskih otoka. Posjetitelji mogu očekivati domaću hranu – marende tijekom dana, a navečer à la carte ponudu. Riblji meni bit će dostupan cijelog dana”, kaže vlasnik Roko Šerkinić.



Njegova ideja nije samo otvoriti još jedan restoran, nego mjesto koje će i domaćima i turistima pokazati što znači prava, autohtona dalmatinska spiza.

“Želim domaćim ljudima i turistima promovirati isključivo domaću, autohtonu spizu. Gubimo autentičnost kao narod, preuzimaju nas velike korporacije, svaka čast fast foodovima, ali mi želimo drugačiju priču. Želim vratiti našu tradiciju u grad”, poručuje Šerkinić.

Konoba u srcu Splita Nova konoba nalazi se u samom srcu Splita, s pogledom na kampanel svetog Duje, a poruka domaćina je jednostavna: dođite danas ili sljedećih dana, sjednite, pojedite nešto domaće i osjetite Dalmaciju onakvu kakva je nekad bila. Konoba Pusti me proć

Authentic Dalmatian Cuisine

Fish restaurant in the heart of Split

Fresh seafood • Dalmatian tradition

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