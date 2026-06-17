28-godišnji splitski kuhar u srcu Splita otvara konobu "Pusti me proć": "Vrijeme je da gostima ponudimo autentičnu Dalmaciju"

U Splitu se danas otvara novo mjesto koje želi probuditi ono pomalo zaboravljeno lice grada – ono u kojem se spiza kuha polako, riba dolazi svježa, a konoba nije samo restoran nego mali dnevni boravak Dalmacije.
U 18 sati, u srcu grada, uz legendarnu splitsku ulicu Pusti me proć, vrata otvara nova splitska konoba istog imena – Konoba Pusti me proć.
Domaća spiza, klapa i pogled na kampanel
Otvorenje donosi pravi dalmatinski ugođaj: domaću spizu, brudet, friške srdele, klapu i DJ gosta iznenađenja. Sve ono što miriše na lito, rivu, stare kale i obiteljski stol.
Iza nove konobe stoji 28-godišnji splitski kuhar Roko Šerkinić, profesionalni kuhar koji je odrastao u Splitu i koji, kako kaže, želi gostima ponuditi nešto jednostavno, iskreno i domaće.
“Želim vratiti našu tradiciju u grad”
Konoba se bazira na ribi, plodovima mora i domaćim namirnicama isključivo iz Hrvatske, s naglaskom na dalmatinsku gastro tradiciju.
“Svakodnevno dobivamo ribu s dalmatinskih otoka. Posjetitelji mogu očekivati domaću hranu – marende tijekom dana, a navečer à la carte ponudu. Riblji meni bit će dostupan cijelog dana”, kaže vlasnik Roko Šerkinić.
Njegova ideja nije samo otvoriti još jedan restoran, nego mjesto koje će i domaćima i turistima pokazati što znači prava, autohtona dalmatinska spiza.
“Želim domaćim ljudima i turistima promovirati isključivo domaću, autohtonu spizu. Gubimo autentičnost kao narod, preuzimaju nas velike korporacije, svaka čast fast foodovima, ali mi želimo drugačiju priču. Želim vratiti našu tradiciju u grad”, poručuje Šerkinić.
Konoba u srcu Splita
Nova konoba nalazi se u samom srcu Splita, s pogledom na kampanel svetog Duje, a poruka domaćina je jednostavna: dođite danas ili sljedećih dana, sjednite, pojedite nešto domaće i osjetite Dalmaciju onakvu kakva je nekad bila.
Konoba Pusti me proć
Authentic Dalmatian Cuisine
Fish restaurant in the heart of Split
Fresh seafood • Dalmatian tradition
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