Teška prometna nesreća u Slatinama: Sudar kamiona i motocikla, promet obustavljen

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretno vozilo i motocikl dogodila se jutros u Slatinama na otoku Čiovu.

Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila danas, 17. lipnja, oko 9:50 sati u Ulici bana Jelačića, na državnoj cesti D-126.

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Motociklist je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći. Za sada nije poznata težina njegovih ozljeda.

Zbog obavljanja očevida, od 10 sati promet na navedenoj dionici obustavljen je u oba smjera. Vozila se preusmjeravaju okolnim ulicama kroz mjesto Slatine.

Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato po završetku policijskog očevida.