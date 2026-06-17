Teška prometna nesreća u Slatinama: Sudar kamiona i motocikla, promet obustavljen

Prometna nesreća u kojoj su sudjelovali teretno vozilo i motocikl dogodila se jutros u Slatinama na otoku Čiovu.
Kako je izvijestila policija, nesreća se dogodila danas, 17. lipnja, oko 9:50 sati u Ulici bana Jelačića, na državnoj cesti D-126.
Motociklist je vozilom Hitne medicinske pomoći prevezen u KBC Split radi pružanja liječničke pomoći. Za sada nije poznata težina njegovih ozljeda.
Zbog obavljanja očevida, od 10 sati promet na navedenoj dionici obustavljen je u oba smjera. Vozila se preusmjeravaju okolnim ulicama kroz mjesto Slatine.
Više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato po završetku policijskog očevida.
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