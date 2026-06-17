VIDEO Renata u kockicama raspametila pratitelje uoči utakmice Hrvatske

Uoči važne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije, poznata splitska trenerica i influencerica Renata Lovrinčević Buljan pridružila se navijačkoj atmosferi te svojim pratiteljima pokazala modnu kombinaciju inspiriranu hrvatskim bojama.

Na društvenim mrežama objavila je video uz poruku kako danas gotovo svaka Dalmatinka u svom ormaru traži crveno-bijelu kombinaciju u znak podrške Vatrenima. Za navijački styling odabrala je kupaći kostim brenda Knolldoll te crveno-bijelu haljinu, ističući prepoznatljive hrvatske kockice i boje koje ovih dana dominiraju ulicama, plažama i društvenim mrežama.

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„Danas svaka Dalmatinka traži kockice i crveno-bijelu kombinaciju u svom ormaru. Ja sam iskombinirala kupaći kostim Knolldoll i crveno-bijelu Varsity Red haljinu“, poručila je Renata u objavi.

Na kraju je hrvatskoj reprezentaciji uputila i kratku, ali snažnu poruku podrške:

„Sretno Vatreni!“

Objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratitelja koji su pohvalili njezin navijački styling i poželjeli sreću hrvatskoj reprezentaciji u nastavku natjecanja.

Video pogledajte ovdje.