Nemojte da vas iznenadi večeras: Ovo su nova pravila utakmica na Svjetskom prvenstvu

Svjetsko prvenstvo 2026. neće donijeti samo rekordnih 48 reprezentacija i novi format natjecanja. FIFA je uvela i niz pravila koja bi mogla značajno promijeniti ponašanje igrača, ritam utakmica i način na koji će suci donositi odluke. Neka od njih već su izazvala brojne rasprave među navijačima i stručnjacima.

Ukoliko vam je utakmica Hrvatske i Engleske prva koju ćete pogledati na ovom Svjetskom prvenstvu, nemojte da vas iznenade novosti.

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Pa krenimo redom:

Crveni karton za prekrivanje usta

Jedna od najzanimljivijih novosti odnosi se na komunikaciju među igračima. Igrač koji tijekom konfrontacije namjerno prekrije usta kako bi sakrio što govori sucu ili protivniku može biti kažnjen izravnim crvenim kartonom.

Prosvjed napuštanjem terena više nije opcija

FIFA želi stati na kraj kolektivnim prosvjedima. Ako igrač ili više njih demonstrativno napuste teren u znak protesta, prijeti im isključenje. Ako cijela momčad odbije nastaviti utakmicu i napusti travnjak, posljedica je automatski poraz.

VAR dobiva veće ovlasti

Videoasistenti više neće intervenirati samo kod pogodaka, jedanaesteraca i izravnih crvenih kartona. Proširene ovlasti uključuju i provjeru pojedinih situacija kod žutih kartona, utvrđivanja identiteta igrača te određenih odluka vezanih uz korner.

Pet sekundi za izvođenje auta i gol-auta

S ciljem smanjenja odugovlačenja, uvedeno je strogo vremensko ograničenje. Ako momčad ne izvede aut ili gol-aut u roku od pet sekundi, lopta automatski pripada protivniku.

Zamjene pod pritiskom sata

Igrač koji izlazi iz igre imat će deset sekundi da napusti teren. U protivnom, zamjena neće odmah moći ući, nego će morati pričekati jednu minutu, čime će momčad privremeno igrati s igračem manje.

Liječnička pomoć znači i privremeni izlazak

Nogometaš koji primi liječničku pomoć na terenu morat će nakon toga provesti jednu minutu izvan igre prije povratka na travnjak. Cilj je spriječiti prekide i simuliranje ozljeda radi trošenja vremena.

Obvezne pauze za hidrataciju

Zbog visokih temperatura koje se očekuju tijekom turnira u SAD-u, Kanadi i Meksiku, FIFA uvodi obvezne pauze za osvježenje. Predviđeno je da traju tri minute, otprilike oko 22. minute utakmice.