Drama na Svjetskom prvenstvu: Reprezentativac uhićen, FIFA šuti

Svjetsko nogometno prvenstvo pogodio je veliki skandal! Napadač Obale Bjelokosti Elye Wahi našao se pod istragom zbog sumnje u namještanja na utakmici, piše Gol.hr.

Riječ je o 23-godišnjem nogometašu koji je prošle sezone nosio dres Nice, a istražitelji pokušavaju utvrditi je li namjerno zaradio žuti karton u prvenstvenom susretu protiv Metza 17. svibnja.

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Prema informacijama The Athletica, Wahi je uhićen 29. svibnja, neposredno nakon što je s dva pogotka predvodio Nicu do pobjede protiv Saint-Etiennea i osigurao ostanak kluba u francuskoj Ligue 1.

Unatoč uhićenju i istrazi koja je u tijeku, napadač je otputovao sa svojom reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo te je nastupio u pobjedi Obale Bjelokosti protiv Ekvadora (1:0). U susretu je odigrao 55 minuta i čak pogodio gredu prije izlaska iz igre.

Prema navodima više izvora upoznatih sa slučajem, istraga je pokrenuta nakon što je Francuska profesionalna nogometna liga zaprimila upozorenja o neuobičajenim obrascima klađenja na utakmici Nice i Metza.

Posebno su pod povećalom bile oklade da će upravo Wahi tijekom susreta dobiti žuti karton. U spornoj utakmici opomenut je u 35. minuti nakon prekršaja nad braničem Metza Sadibouom Saneom. Taj karton bio mu je peti u sezoni, što je automatski značilo suspenziju za prvu utakmicu doigravanja za ostanak u ligi.

Zanimljivo, Wahi je zbog suspenzije propustio prvu utakmicu protiv Saint-Etiennea, koja je završila bez pogodaka. U uzvratu se vratio u sastav i briljirao s dva gola u pobjedi Nice 4:1, nakon čega je proglašen igračem utakmice.

Samo nekoliko sati kasnije priveli su ga francuski istražitelji specijalizirani za borbu protiv korupcije.

Državno odvjetništvo u Marseilleu potvrdilo je da se vodi istraga zbog sumnje na organiziranu prijevaru, organiziranu sportsku korupciju, prikrivanje nezakonito stečene imovine i pranje novca.

Nakon ispitivanja pušten je na slobodu, a protiv njega zasad nije podignuta optužnica.

Iako je slučaj izazvao veliku pozornost u Francuskoj, Wahi je ostao na popisu reprezentacije Obale Bjelokosti i zaigrao na Svjetskom prvenstvu.

The Athletic navodi kako FIFA nije odgovorila na upite je li bila upoznata s njegovim uhićenjem prije početka turnira te može li istraga utjecati na njegovo pravo nastupa.

Napadač koji je do ove godine nastupao za mlađe reprezentacije Francuske tek je u ožujku promijenio sportsko državljanstvo i odlučio predstavljati Obalu Bjelokosti, a sada se našao u središtu jednog od najvećih skandala dosadašnjeg dijela Svjetskog prvenstva.