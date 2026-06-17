Asanović: "Igrati protiv Engleske mogu samo veliki"

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 22 sata igra utakmicu prvog kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Suparnik izabranicima Hrvatske bit će Engleska, a susret se igra na stadionu AT&T u Dallasu.

Ambasador HNS-a Aljoša Asanović prokomentirao je situaciju u Dallasu: „Vjerujem u ove momke, to je veliko i emocionalno snažno da čovjek ovo mora doživjeti. Očekujem dobru utakmicu protiv protivnika koji je među boljima na svijetu, ali kada vidim ove momke, imam dobar osjećaj. Bit će potrebna velika energija, bez toga će biti teško. Imamo veliko znanje, znamo igrati na velikim turnirima.“

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Otkrio je i kakav je osjećaj gledati nove generacije s obzirom na vlastiti uspjeh u reprezentaciji: „Jako sam ponosan na sve. Igrati protiv Engleske mogu samo veliki.“