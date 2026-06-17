Za Hrvatsku je zabio momak čija je mama igrala nogomet u reprezentaciji

Hrvatska je odigrala prvu utakmicu Svjetskog prvenstva protiv Engleza i izgubila 4:2. Tužan je bio kraj u Dallasu, a još na poluvremenu sve je izgledalo obećavajuće.

Prvi gol za Hrvatsku zabio je Martin Baturina i bio je to jedan od najljepših golova u karijeri ovog sjajnog nogometaša, dok je Hrvate u delirij doveo Petar Musa u posljednjim sekundama prvog poluvremena.

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Tko su naši junaci?

Martin Baturina jedan je od najvećih hrvatskih nogometnih talenata svoje generacije i igrač kojeg mnogi već godinama vide kao prirodnog nasljednika Luke Modrića. Rođen je 16. veljače 2003. u Zürichu u Švicarskoj, a odrastao je u poznatoj nogometnoj obitelji.

Njegov otac Mate Baturina bio je nekadašnji napadač Hajduka i Zagreba, dok su mu stric Ivan i brat Roko također profesionalni nogometaši. Martin je nogometno odrastao u Dinamu, prošao sve mlađe kategorije maksimirskog kluba i već kao tinejdžer počeo pokazivati iznimnu tehniku, pregled igre i mirnoću s loptom zbog kojih su ga uspoređivali s Modrićem.

Za prvu momčad Dinama debitirao je 2021. godine te je s Modrima osvojio nekoliko naslova prvaka Hrvatske, pritom skupljajući iskustvo u Ligi prvaka i europskim natjecanjima. U ljeto 2025. ostvario je veliki transfer u talijanski Como, gdje je pod vodstvom Cesca Fàbregasa nastavio razvoj i dokazao da može igrati na najvišoj razini europskog nogometa.

Za hrvatsku A reprezentaciju debitirao je 2023. godine, a vrlo brzo postao je važan dio Dalićeve smjene generacija. Na Svjetskom prvenstvu 2026. upravo je Baturina zabio prvi hrvatski pogodak protiv Engleske, fantastičnim udarcem kojim je u 36. minuti izjednačio na 1:1 i utišao desetke tisuća engleskih navijača u Dallasu. Bio je to trenutak koji je mnogima potvrdio da Hrvatska i nakon ere Luke Modrića ima igrača sposobnog preuzeti odgovornost u najvećim utakmicama. Simbolično, upravo je mladi veznjak kojeg godinama nazivaju "novim Modrićem" otvorio hrvatski golgeterski račun na novom Mundijalu protiv jednog od najvećih suparnika.

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Baturina nije igrač koji će oduševiti fizičkom snagom ili spektakularnim driblinzima, nego inteligencijom. Najčešće igra kao ofenzivni vezni, "desetka" ili povučeni kreator igre, a njegove najveće vrline su osjećaj za prostor, završni pas, udarac s distance i sposobnost da u najvažnijim trenucima ostane potpuno miran. Upravo zbog toga u hrvatskom nogometu već dugo vlada uvjerenje da bi Martin Baturina mogao biti jedno od zaštitnih lica Vatrenih u godinama koje dolaze.

Tko je Petar Musa?

Petar Musa, rođen 4. ožujka 1998. u Zagrebu, jedan je od onih hrvatskih reprezentativaca čiji put do vrha nije bio ni brz ni lagan. Prve nogometne korake napravio je u Hrvatskom dragovoljcu, a potom je 2007. godine prešao u omladinski pogon NK Zagreba, za čiju je prvu momčad debitirao 2016. godine. Nakon toga odlazi u češku Slaviju Prag, koja ga je slala na posudbe u Viktoriju Žižkov i Slovan Liberec, gdje je eksplodirao i u sezoni 2019./20. postao najbolji strijelac češkog prvenstva sa 14 pogodaka.

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Slijedili su njemački Union Berlin, portugalska Boavista, u kojoj je ponovno potvrdio golgeterski talent, te velika Benfica, s kojom je osvojio naslov portugalskog prvaka. Od 2024. član je američkog FC Dallasa. Unatoč odličnim klupskim igrama, na poziv u A reprezentaciju Hrvatske morao je čekati do ožujka 2023., kada ga je izbornik Zlatko Dalić prvi put uvrstio na popis, a debitirao je 25. ožujka protiv Walesa u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo.

Prvi pogodak za Vatrene zabio je protiv Farskih Otoka u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a onda je na najvećoj pozornici svoje karijere ispisao posebnu priču postigavši drugi hrvatski gol u velikoj pobjedi protiv Engleske na Svjetskom prvenstvu 2026.

Posebnu težinu njegovoj priči daje činjenica da je Petar Musa jedini hrvatski reprezentativac čija je majka također nosila dres nacionalne vrste – Jagoda Obradović bila je hrvatska reprezentativka i jedna od pionirki ženskog nogometa u Hrvatskoj. Zato je njezin sinovljev pogodak Englezima bio mnogo više od običnog gola: bio je to trenutak u kojem se ostvario san jedne nogometne obitelji i potvrda da se upornošću i strpljenjem može doći do najveće svjetske pozornice.